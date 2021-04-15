23 Nisan evde de keyifli

Pera Öğrenme, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir etkinlik programıyla kutluyor. Pera Müzesi’nin Zevk Meselesi ve Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüşsergilerinden ilhamla oluşturulan programda çocuklar, sergileri çevrimiçi ortamda gezdikten sonra, yaratıcı drama yöntemiyle canlandırmalar yaparak sanat eserleriyle eşsiz bir yolculuğa çıkıyor. Müzeyi ve eserleri yaratıcı dramanın büyülü oyunlarıyla keşfe çıkan katılımcılar, sergilerin heyecanlı serüvenine dahil oluyor; hayallerini ve düşüncelerini sanatla ifade ederek özgün eserler üretiyor. Çağdaş Drama Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen program, Etel Adnan sergisinden yola çıkan Renkli Adımlar, Zevk Meselesi sergisinden ilham alan Zevklerin Rengi ve her iki sergiden izler taşıyan Benim Rengim, Benim Zevkimatölyelerinden oluşuyor.

Hayal gücü ile sınırları aşmak…

Geçtiğimiz hafta sanatseverlerle buluşan Etel Adnan: İmkânsız Eve Dönüş sergisinden hareketle 7-8 yaş grubu için hazırlanan Renkli Adımlar atölyesi çocukları, sanatçının pastel renkler ve basit şekillerle yaratılmış huzurlu dünyasına davet ediyor. Yaratıcı drama yöntemiyle mekânsal sınırların aşıldığı bu heyecan verici yolculukta, Etel Adnan’ın renkli dünyası ile çocukların hayal gücü bir araya geliyor.

Hepimizin zevki, hepimizin rengi

9-10 yaş grubuna yönelik Zevklerin Rengi atölyesinde, Zevk Meselesi sergisinde tartışmaya açılan konulara paralel olarak, güzel ve çirkin gibi kavramlar masaya yatırılıyor. Çevrimiçi sergi turunun ardından katılımcılar, canladırmalar eşiliğinde “Sanat nedir? Estetik nedir? Bir şeyin güzel ya da çirkin olduğu neye göre belirlenir? Bunun kuralını kim koyar?” gibi sorulara yanıt arıyor. Yine bu atölyede çocuklar, Web 2.0 araçlarıyla tasarlanan oyunlar eşliğinde sanat zevklerini keşfetme imkânı buluyor.

Her iki sergiden ilhamla 11-12 yaş grubuna özel olarak hazırlanan Benim Rengim, Benim Zevkim atölyesi ise çocukları, sanatın değeri, renk ve duygular arasındaki ilişki gibi konuların ele alınacağı, keşiflerle dolu bir yolculuğa çıkarıyor. Katılımcılar, hayallerini, yaratıcı drama yöntemlerinden faydalanarak renkler ve zevklerle ifade ediyor.

Etkinliklere katılım ücretsizdir, rezervasyon gereklidir. Atölyede kullanılacak malzemeler katılımcı tarafından temin edilecektir.

Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinlikte, rehber eşliğinde yapılan 3 boyutlu çevrimiçi sergi turundan sonra sergiye yönelik atölye çalışması yapılacaktır.

Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr

Etkinlik Programı

Renkli Adımlar, 7-8 yaş

24 Nisan, 10.30 - 11.30

25 Nisan, 10.30 - 11.30

Zevklerin Rengi, 9-10 yaş

24 Nisan, 11.45 – 13.00

25 Nisan, 11.45 – 13.00

Benim Rengim, Benim Zevkim, 11-12 yaş

24 Nisan, 13.15 – 14.45

25 Nisan, 13.15 – 14.45