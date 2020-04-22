23 Nisan'ın

AA

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları, 23 Nisan dolayısıyla "Gelecek Yüzyılın Çocukları" adlı proje hazırladı.Proje kapsamında, minik öğrenciler, evlerinde aileleri tarafından hazırlanarak, siyaset, sahne, sinema ve futbol dünyasının ünlü isimlerine benzetildi.Mustafa Kemal Atatürk, Charlie Chaplin, Şener Şen, Türkan Şoray, Metin Oktay, Fatma Girik, Barış Manço ve birçok ünlü gibi giydirilerek makyaj yapılan çocukların fotoğrafları, sosyal medyada beğeni topladı.Öğrencilerden bazıları da dünyaca ünlü ressamların eserlerindekiler gibi giydirildi.- 23 Nisan'ı evlerinde kutladılarYeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi ve dışarı çıkmalarının kısıtlanması nedeniyle öğrenciler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı evlerinde kutluyor.Sivas Bilim ve Sanat Merkezi 4. sınıf öğrencisi Elif (10) ile Fevzipaşa İlkokulu 1. sınıf öğrencisi kardeşi Ahmet Alp Aydemir (7),23 Nisan kutlaması için evlerini süsledi.Yöresel kıyafetler giyen Aydemir kardeşler, ellerinde kaşıklarla "Silifke'nin Yoğurdu" türküsüyle oynadı.Koyulhisar ilçesinde de Cumhuriyet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Beren Dündar (8),süslediği odasında şiirler okudu.Dündar, koronavirüs nedeniyle vatandaşlara evde kalmaları çağrısında bulunarak, "Bu 23 Nisan'da hepimiz evde kaldık, Ata'mızın armağanını asla unutmadık." dedi.Ahmet Yasevi Ortaokulu 4. sınıf öğrencisi Ecrin Orbeyi (10) de bir bölümünü Türk bayraklarıyla süslediği evinde şarkılar söyleyip şiirler okudu.