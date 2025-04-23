23 Nisan Resepsiyonu'nda DEM Partili milletvekilleri gazi ile selamlaştı

TBMM'deki 23 Nisan Resepsiyonuna katılan Türkiye İstiklal Derneği Gazileri Genel Başkanı Torun Mengüloğlu, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve DEM Partili milletvekilleri ile bir araya gelerek sohbet etti.

DERVİŞOĞLU, ÖNDER'İN SAĞLIK DURUMUNU SORDU

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 11 yıl sonra TBMM resepsiyonuna katıldı. 23 Nisan etkinliğine Tuncer Bakırhan ile İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu bir süre sohbet etti. İki lider Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumunu konuştu.

BABACAN VE MHP KURMAYLARIYLA SOHBET ETTİ

İYİ Parti Lideri Dervişoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve MHP'nin kurmaylarıyla sohbet etti.