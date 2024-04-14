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        Haberler Gündem 23 Nisan resmi tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okullar ve kamu kurumları açık mı?

        23 Nisan resmi tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okullar ve kamu kurumları açık mı?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Tüm Türkiye'de çeşitli gösteri ve törenlerle kutlanacak olan 23 Nisan için hazırlık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı, merak ediyor. Peki, "23 Nisan resmi tatil mi, okullar açık olacak mı? İşte konuya ilişkin yanıtlar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2024 - 15:08 Güncelleme: 14.04.2024 - 15:11
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        Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ve ülkemiz için büyük bir önem taşıyan 23 Nisan için heyecanlı bekleyiş sürerken, hangi güne denk geldiği ve resmi tatil mi olduğu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi, okullar açık mı? sorularına ilişkin yanıtlar...

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        23 NİSAN HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?

        23 Nisan 2024 yılında Salı gününe denk geliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul görüldüğünden okullar ve kamu kurumları 1 gün tatil ilan edilecek.

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        2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

        19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

        29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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