23 Nisan resmi tatil mi? Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda okullar ve kamu kurumları açık mı?
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için geri sayım başladı. Tüm Türkiye'de çeşitli gösteri ve törenlerle kutlanacak olan 23 Nisan için hazırlık çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda 23 Nisan'ın resmi tatil olup olmadığı, merak ediyor. Peki, "23 Nisan resmi tatil mi, okullar açık olacak mı? İşte konuya ilişkin yanıtlar...
Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen ve ülkemiz için büyük bir önem taşıyan 23 Nisan için heyecanlı bekleyiş sürerken, hangi güne denk geldiği ve resmi tatil mi olduğu gündemi meşgul etmeye başladı. İşte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resmi tatil mi, okullar açık mı? sorularına ilişkin yanıtlar...
23 NİSAN HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?
23 Nisan 2024 yılında Salı gününe denk geliyor. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, resmi tatil olarak kabul görüldüğünden okullar ve kamu kurumları 1 gün tatil ilan edilecek.
2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ
23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı
19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün
17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün
18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün
19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün
15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü
30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı
29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı