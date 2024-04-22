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        Haberler Gündem 23 Nisan Salı günü bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu, yarım gün mü? 23 Nisan'da bankalar kapalı mı?

        23 Nisan Salı günü bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

        Bayramlar ve resmi tatillerde bankalar kapalı olabiliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda bankaların açık olup olmadığı ise araştırılmaya başladı. Banka işlerini buna göre ayarlayacak olan kişiler yarın bankalar çalışacak mı diye merak ediyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:12 Güncelleme: 22.04.2024 - 19:15
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        1

        23 Nisan (yarın) yurt genelinde Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanacak. Bankaların yarın tam gün mü yarım gün mü çalışacağı ise halkta merak konusu oldu. Bankaların kapalılık durumuna göre işlerini halledecek kişiler bugünden "23 Nisan'da bankalar açık mı?" araştırması yapıyor. İşte, yarın için banka çalışma saatleri...

        2

        22 NİSAN PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

        22 Nisan Pazartesi (bugün) resmi tatil olmadığı için herhangi bir kurum kuruluşta olmadığı gibi bankalarda da izne gidilmeyecek. Bankalar gün boyunca açık olacak ve çalışma saatlerinde bir farklılık olmayacak.

        3

        23 NİSAN SALI GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI KAPALI MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu sene Salı gününe denk geliyor. Hafta içine denk gelen bayram resmi tatil takviminde yer alıyor.

        23 Nisan'da bankalar da diğer bir çok kurum gibi resmi tatilde olacak ve tüm gün çalışmayacak.

        4

        2024 RESMİ TATİL TAKVİMİ

        23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

        19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

        29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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