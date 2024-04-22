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        Haberler Gündem 23 Nisan Salı marketler açık mı, kapalı mı? 23 Nisan yarın A101, Migros, ŞOK, BİM marketler saat kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?

        23 Nisan Salı günü marketler açık mı, kapalı mı?

        Resmi tatil olan 23 Nisan'ın gelişiyle A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve günleri, market ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler tarafından gündeme geldi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağı merak konusu oldu. İşte 23 Nisan A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma günleri ve saatlerine ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 22:38 Güncelleme: 22.04.2024 - 22:38
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        23 Nisan'da A101, ŞOK, Migros ve BİM marketlerin çalışma durumu ve saatleri araştırılıyor. Gözler "Yarın marketler açık mı, kapalı mı? A101, Migros, ŞOK, BİM marketler kaçta açılıyor, kapanıyor ve kaça kadar açık?" sorularına çevrildi. İşte 23 Nisan yarın A101, Migros, ŞOK, BİM marketlerin çalışma saatleri ve günleri....

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        23 NİSAN'DA MARKETLER AÇIK MI?

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda AVM'ler ve zincir marketler açık olacak.

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        2024 RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        1 Ocak Pazartesi: Yılbaşı

        9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı arifesi

        10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. gün

        11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. gün

        12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. gün

        23 Nisan Salı: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

        1 Mayıs Çarşamba: İşçi Bayramı

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        19 Mayıs Pazar: Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

        15 Haziran Cumartesi: Kurban Bayramı arifesi

        16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı 1. gün

        17 Haziran Pazartesi: Kurban Bayramı 2. gün

        18 Haziran Salı: Kurban Bayramı 3. gün

        19 Haziran Çarşamba: Kurban Bayramı 4. gün

        15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı

        29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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