23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusunu ''eve sığdırdılar"

AA

Odalarına Türk bayrakları asan öğrenciler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bayramı sokaklarda kutlayamadıkları için üzgün olduklarını ifade etti.Videoda, 23 Nisan ile ilgili yaptıkları resimleri ellerine alarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunu kutlayan çocuklar, Atatürk'e bu günü kendilerine hediye ettiği için teşekkür etti.Kendilerinden sonra gelecek nesillere daha yaşanabilecek bir dünya için söz veren çocukların videoları, izleyicilerin beğenisini kazandı.Öte yandan Mudurnu ilçesinde eğitim gören öğrenciler de 23 Nisan'ı evlerinde çektikleri videolarla kutladı.- Jandarma ekipleri çocukların bayramını kutladıBolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evlerinden çıkması kısıtlanan çocuklara, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla hediye verdi.Bolu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocukları evlerinde ziyaret etti. Başta şehit ve gazi çocukları olmak üzere tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan ekipler, onlara çeşitli hediyeler dağıttı. Çocuklar da jandarma ekiplerine teşekkür etti.