23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlanıyor - DENİZLİ

AA

Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.Tören hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, CHP İl Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar ve öğretmenler katıldı.Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle törene katılanların maske taktığı ve sosyal mesafeyi korumaya dikkat ettiği görüldü.- Bando eşliğinde çocukların bayramları kutlandıDenizli Büyükşehir Belediyesi sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evinde kalan vatandaşların bayram coşkusunu doyasıya yaşaması için bandoyla birlikte cadde ve sokaklarda şarkı ve marşlar çalmaya karar verdi.Vatandaşlara 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşatmak için kolları sıvayan belediye bandosu sabah erken saatlerde Saltak Caddesi'nden başlayarak Mimarsinan Caddesi üzerinde bando eşliğinde marşlar söyledi.Vatandaşlar ise balkon ve pencerelerden bandoya alkışla destek verdi. Bazı vatandaşların ağladığı görüldü.Bando ekibinin gün boyu belirlenen güzergahlara bando çalacağı belirtildi.