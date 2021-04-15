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23 Nisan’a özel konser

İmkânları kısıtlı çocukları müzikle buluşturan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı özel bir konserle kutluyor. 30 yetenekli çocuğun dernek binasında ve Youtube üzerinde vereceği konserde, 10. Yıl Marşı ve Mozart’ın Eine kleine Nachtmusik’i gibi unutulmaz eserler çalınacak.

23 Nisan’a özel konser

Çocuklara karşılıksız olarak müzik eğitimi vermek ve barışın sesini müzik ile duyurmak amacıyla kurulan Yorglass Barış Çocuk Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir konser hazırladı. 21 Nisan saat 15.00 ile 15.30 arasında Barış Çocuk Orkestrası Koruma ve Geliştirme Derneği, Zoom ve Youtube üzerinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek konserde, 30 yetenekli çocuk müzisyen performanslarını sergileyecek. Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği ile beraber düzenlenen konserin orkestra şefliğini Meltem Bütün Koç üstlenirken, çalınacak parçalar arasında ise 23 Nisan El Ele Verelim, 10. Yıl Marşı, İzmir Marşı, Gençlik Marşı ve Wolfgang Amadeus Mozart’ın ölümsüz eseri Eine kleine Nachtmusik yer alıyor.

İdil Biret, Borusan Quartet, Howard Griffiths…

Daha önce İdil Biret, Borusan Quartet, Gürer Aykal, Can Çakmur ve Howard Griffiths gibi dünyaca ünlü önemli müzisyenlerle aynı sahneyi paylaşan orkestranın üyeleri, İzmir’in Kadifekale, Eşrefpaşa, İkiçesmelik ve Agora bölgelerindeki sosyo-ekonomik açıdan imkânları kısıtlı ailelerin yetenekli çocuklarından oluşuyor. Yorglass Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gülfem Yorgancılar Perçin, “Bir Çocuk Gelişir, Dünya Değişir” düşüncesinden hareketle, sanatı, yetenekli çocuklarla buluşturduklarını söyledi. Perçin, “Kurdukları düşlerle sınır tanımayan, düşünceleriyle çağdaş ve başarma tutkularıyla her zaman ilham veren başarılı çocuklarımızın sanat yolculuğuna rehberlik ettiğimiz için büyük bir mutluluk duyuyoruz” dedi.

Dünyada hayranlık uyandıran orkestra

2017’de 45 çocuk ile çıktıkları sanat yolculuğunda bugün itibarıyla 100 çocuğa ulaştıklarının bilgisini veren Perçin, amaçlarının mümkün olduğu kadar çok sayıda çocuğu, yeteneklerini ortaya çıkararak topluma kazandırmak olduğunu belirtti. Perçin, sözlerine şöyle devam etti: “Tüm dünyayı etkileyen pandemiye rağmen derslerimize hiç ara vermedik, online olarak barışın sesini evrensel dil olan müzik ile duyurmaya devam ettik. Orkestramız, duayen sanatçıların, sanatseverler ve gönüllülerin desteğiyle her yıl daha da büyüyerek, tüm dünyada hayranlık uyandıran bir kültürel oluşum haline geldi. Bundan dolayıdır ki, orkestramıza hayat ve emek veren herkese yürekten teşekkür ediyoruz.”

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