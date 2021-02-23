Vatandaşlar 23 Şubat koronavirüs tablosunu araştırıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 123 bin 734 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı, 75 kişi hayatını kaybetti. İşte 23 Şubat koronavirüs tablosu ve son dakika corona virüs haberleri...

23 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

22 ŞUBAT KORONAVİRÜS TABLOSU

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor.

Buna göre, son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 623 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Son 24 saatte 5 bin 690 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 529 bin 450'ye yükseldi.

Test sayısı 32 milyon 436 bin 998'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 646 bin 526, vefat sayısı 28 bin 138, ağır hasta sayısı 1189 oldu.

İçişleri Bakanlığı, 15-22 Şubat'taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 31 bin 197 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldığını bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 salgını nedeniyle hizmet veremeyen kafe, lokanta, pastane ve restoranlar için yeni bir destek kampanyası başlattı.

Samsun Büyükşehir Belediyesince salgın sebebiyle psikolojik sorunlar yaşayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik terapi verildi.

Giresun Valisi Enver Ünlü, kentte koronavirüs vakalarının yüksek çıkması üzerine sokakları dolaşarak vatandaşları uyardı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 8 ilçedeki toplam 68 yerleşim yerinde, Kovid-19 nedeniyle karantina uygulandığını açıkladı.

BAZI YERLER KARANTİNA ALTINA ALINDI

Adıyaman'da da son iki günde 83 evde karantina uygulaması başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ve Dinar ilçelerindeki bazı köyler, Balıkesir'in Ayvalık ilçesindeki iki, Manyas ilçesinde bir mahalle ile Antalya'da 55 nokta karantinaya alındı.

Edirne'nin İpsala ilçesinde son günlerde artış gösteren Kovid-19 vakaları nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu 1 hafta süreyle halk pazarı kurulmamasını kararlaştırdı.

Koronavirüs tedbirlerine uymayarak, kumar oynadıkları belirlenen İstanbul Kağıthane'de 36, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde 25, Ardahan'da 11 ve Kayseri'de de 7 kişi idari para cezasına çarptırıldı.