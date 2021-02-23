Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre toplam vaka sayısı 2.646.526'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 28.138 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 23 Şubat Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

23 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

22 ŞUBAT CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 22 Şubat Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 816 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 104 kişinin testi pozitif çıktı, 78 kişi hayatını kaybetti.

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İLLERE GÖRE HAFTALIK VAKA SAYISI

Bakan Koca'nın paylaştığı Türkiye haritası üzerinden yayımlanan verilere göre, her 100 bin kişide illere göre haftalık (15-21 Şubat) COVID-19 vaka sayısı şöyle:

"Adana (42,86),Adıyaman (120,64),Afyonkarahisar (31,62),Ağrı (19,61),Aksaray (108,27),Amasya (90,31),Ankara (35,39),Antalya (78,92),Ardahan (88,39),Artvin (75,52),Aydın (37,71),Balıkesir (92,40),Bartın (31,16),Batman (8,71),Bayburt (21,98),Bilecik (45,72),Bingöl (18,45),Bitlis (15,10),Bolu (75,60),Burdur (93,23),Bursa (39,14),Çanakkale (43,76),Çankırı (26,50),Çorum (41,31),Denizli (31,51),Diyarbakır (10,00),Düzce (48,78),Edirne (75,29),Elazığ (44,22),Erzincan (34,13),Erzurum (50,90),Eskişehir (35,55),Gaziantep (35,08),Giresun (217,51),Gümüşhane (88,21),Hakkari (3,21),Hatay (45,50),Iğdır (10,43),Isparta (29,53),İstanbul (68,23),İzmir (42,67),Kahramanmaraş (35,35),Karabük (16,83),Karaman (105,92),Kars (18,60),Kastamonu (21,79),Kayseri (74,08),Kırıkkale (47,36),Kırklareli (71,05),Kırşehir (30,86),Kilis (48,32),Kocaeli (92,53),Konya (101,95),Kütahya (57,74),Malatya (44,28),Manisa (36,74),Mardin (12,52),Mersin (87,87),Muğla (49,66),Muş (8,51),Nevşehir (50,83),Niğde (57,45),Ordu (228,40),Osmaniye (134,90),Rize (200,08),Sakarya (103,01),Samsun (202,94),Siirt (20,54),Sinop (83,62),Sivas (38,37),Şanlıurfa (20,42),Şırnak (3,91),Tekirdağ (74,65),Tokat (149,20),Trabzon (207,54),Tunceli (29,96),Uşak (17,32),Van (13,92),Yalova (74,62),Yozgat (37,70),Zonguldak (54,30)."

DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 111 milyon 812 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 474 bini, iyileşenlerin sayısı 87 milyon 115 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 714 bine, Hindistan'da 11 milyon 4 bine, Brezilya'da 10 milyon 139 bine ve Rusya'da 4 milyon 161 bine ulaştı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Tanzanya hükümetine "Kovid-19 verilerini yayımlama" çağrısında bulundu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, farklı dinleri temsil eden 100 kişilik grup, salgın nedeniyle ibadethanelerde 15 kişi sınırlamasının tekrar gözden geçirilmesi için gösteri düzenledi.

Aşılama sayesinde vaka sayılarının düştüğü İsrail'de, salgın nedeniyle getirilen bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Ülkede 27 Aralık 2020'de başlayan ve bir aydan fazla süren karantina kapsamında kapatılan alışveriş merkezleri, kütüphaneler, müzeler ve spor salonları gibi mekanlar bu sabah itibarıyla yeniden açıldı.

Kuveyt, ülke vatandaşları dışında giriş çıkışlara getirilen iki haftalık yasağın ikinci bir emre kadar devamına karar verdi.

Tunus'ta Kovid-19'un yerel bir mutasyonu bulunduğu bildirildi.

Fas Sağlık Bakanlığı da ülkede İngiltere varyantı 21 Kovid-19 vakasının tespit edildiğini duyurdu.

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer-BioNTech'ten sipariş ettiği aşıların ikinci kısmını teslim aldı.

Sırbistan'a da 150 bin doz AstraZeneca aşısı ulaştı.

Malezya'ya ise aşıların ilk sevkiyatı teslim edildi. Pfizer-BioNTech firmalarının ürettiği 312 bin 390 doz aşıyı taşıyan uçak bu sabah yerel saatle 10.00'da Kuala Lumpur Uluslararası Havalimanına iniş yaptı.

Senegal'de salgın kapsamında 22 Ocak'ta sağlık alanında ilan edilen acil durum 20 Mart'a kadar uzatıldı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Temimi, ülkede İngiltere varyantı Kovid-19 vakalarının "tehlikeli ve endişe verici seviyeye" yükseldiği uyarısında bulundu.