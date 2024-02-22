23 Şubat resimli cuma mesajları: En güzel, resimli, ayetli, hadisli, anlamlı cuma mesajları
Şubat ayının son cuma namazı için geri sayım sürerken, cuma mesajları ve sözleri gündemdeki yerini aldı. Cuma namazı öncesinde sevdiklerinin cumasını sosyal mecralar üzerinden tebrik edip, kutlamak isteyenler, resimli, ayetli, hadisli, anlamlı cuma mesajlarını araştırmaya başladı. İşte 23 Şubat 2024 en güzel, resimli, anlamlı, hayırlı cumalar mesajları ve cumanız mübarek olsun sözleri...
Bir cuma namazı için daha bekleyiş başladı. Birlik ve beraberliğin sembolü, küslerin barıştığı bu özel gün öncesinde en güzel, resimli cuma mesajları gündemdeki yerini aldı. Yakınlarının, Whatsapp, SMS, Facebook ve İnstagram üzerinden paylaşım yapmak isteyenler için, en güzel, resimli, ayetli, hadisli, anlamlı cuma mesajları ve sözlerini sizler için bir araya getirdik. İşte resimli ve anlamlı cuma mesajları...
KISA, UZUN, HADİSLİ, DUALI CUMA SÖZLERİ
Cumanız mübarek olsun, dualarınız kabul, günleriniz bereketli olsun.
Cumanız müjde dolu, dualarınızın karşılığı huzur ve mutlulukla dolsun.
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar.
Hayırlı cumalar dilerim, Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın.
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
Cumanız mübarek olsun, kalbiniz huzur içinde, yüzünüz aydınlık, dualarınızın kabul olması dileğiyle.
AYETLİ, HADİSLİ DUALI CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
Rabbimizin rahmetiyle dolu, bereketli bir cuma dilerim. Dualarınızın kabul olmasını temenni ederim.
Ya Rabbim! Sen anne babalarımızı ve tüm inananları sonsuz rahmetinle bağışla ve cumamızı hayırlı, nurlu ve bereketli eyle, Amin! Selam ve dua ile hayırlı cumalar.
Cumanız mübarek olsun, gününüz hayırlı, dualarınızın Rabbimiz tarafından kabul edilmesi niyazıyla.
YENİ, FARKLI, DUALI, HADİSLİ VE AYETLİ CUMA MESAJI
Allah'ım! Senden bu günün ve yarının bildiğim ve bilmediğim ne kadar hayır varsa hepsinden isterim. Senden cenneti ve cennete yaklaştıracak söz ve amelleri isterim. Cumanız mübarek olsun.
Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı cumalar dilerim.
Yüreğiniz ferah, gönlünüz huzurlu, cumanız mübarek olsun. Dualarınızın kabul olması dileğiyle.
En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. (Amin) Hayırlı Cumalar.
Hayırlı cumalar, Rabbim dualarınızı kabul etsin, yüzünüzden tebessüm hiç eksik olmasın.
RESİMLİ CUMA MESAJLARI
Allah'ın nuruyla, ümmetini selamlayan gül yüzlü nur Peygamberin (s.a.v) şefaati üzerimize olsun. Hayırlı Cumalar.
Cumanız mübarek, dualarınızın kabul olması dileğiyle, gününüz aydınlık ve bereketli geçsin.
Ey Allah'ım aklımızı senin yolunda, nefsimize ve şeytana mağlup etme... Kalplerimizi islam nuruyla bertaraf et ve günahlarımızı bağışla... Amin! Hayırlı Cumalar.
Rabbim dualarınızı kabul etsin, cumanız mübarek olsun, günleriniz huzur içinde geçsin.
Duâ aşktır, duâ huzurdur, duâ umuttur. Hayırlı huzurlu umutlu aşk dolu hayırlı cumalar olsun...
HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI
Vatandaşlar, hayırlı cumalar mesajını sosyal medya hesaplarından paylaşarak sevdiklerinin ve akrabalarının cuma gününü kutlamak istiyor. İşte, farklı, en güzel cuma mesajları...
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
Ey ALLAHIM! Sen ümit edeni ümitsizliğe düşürmezsin. Sen Sen'den isteyeni geri çevirmezsin. Ey ismi Deva, Zikri şifa ve itaati zenginlik olan; sermayesi ümit ve silahı dua olan bu kullarına maddi manevi şifa ol. Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. (Amin) hayırlı cumalar...
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
Ey benim güzel mevlam! Benim senden istedikIerimi değil; senin bende görmek istediklerini yaşat bana. Hayırlı Cumalar!