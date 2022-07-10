23 yaşındaki gençten haber yok! 0:00 / 0:00

İHA

Antalya'dan annesiyle birlikte gittiği İzmir'de bir hafta önce kaybolan ve 3 gün önce akrabaları tarafından bulunarak Antalya'ya gönderilen 23 yaşındaki genç, otobüsten çıkmadı. Akrabaları tarafından otobüse bindirilerek Antalya'ya gönderilen genci karşılamaya gelen babası, otobüste oğlunu bulamayınca ikinci şoku yaşadı.

Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde yaşayan Davut Can Ava (23), annesiyle birlikte İzmir’de akrabalarının katıldığı bir mahkemeye katılmak için geçtiğimiz pazar günü yola çıktı. Mahkeme günü ise, iddiaya göre annesine telkinde bulunan kişi ya da kişilere sinirlenen Ava adliyenin önünden ayrılıp kayıplara karıştı.

3 GÜN ÖNCE AKRABALARI BULDU...

Aile, oğluna ulaşamayınca polise kayıp ihbarında bulundu. Son olarak 3 gün önce İzmir sokaklarında görülen gencin yanına giden bir kişi, polise durumu bildirdi. Aileye durumun bildirilmesi sonrası akrabaları tarafından Antalya’ya gönderilmek üzere otobüse bindirilen genci babası Necati Ava otobüs terminalinde beklemeye başladı. Otobüs geldiğinde oğlunun inmesini bekleyen baba, inen olmayınca ikinci bir şok yaşadı.

'OTOBÜS GELDİĞİNDE OĞLUM YOKTU'

Oğlunun bulunma sevinci tekrar kaybolma acısına dönüşen baba Necati Ava, "Otobüs geldiğinde oğlum yoktu. Şoföre sordum, bilmediğini söyledi. Bayramı birlikte geçirecektik. Perişan haldeyim. Bir an önce gelsin istiyorum. O benim en küçüğüm. Ona bir şey olursa biterim, hayatın değeri kalmaz" dedi.