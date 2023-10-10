Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Bartınlı Rüveyda, "23 yıl bana cehennemi yaşattılar" dediği kayınvalidesi ve kocasıyla yüzleşti

        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de Bartınlı Rüveyda, "23 yıl bana cehennemi yaşattılar" dediği kayınvalidesi ve kocasıyla yüzleşti

        Show TV'nin hafta içi her gün saat 15.00'te canlı yayınla ekranlara gelen programı Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme çok çarpıcı hikayeler işlemeye devam ediyor. Bartınlı ailenin kızı Rüveyda Atar (38), 3,5 yaşındaki oğluyla evinden kaçmış, Didem Arslan Yılmaz Rüveyda'yı bulmuştu. 23 yıllık evliliği boyunca "Eşim Çetin hiç çalışmadı, kaynanam ve kayınpederim ile aynı evde baskı altında bir hayat yaşadım" diyen Rüveyda, canlı yayında kayınvalidesi Öznur ve eşi Çetin ile karşı karşıya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 10.10.2023 - 12:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        "23 yıl bana cehennemi yaşattılar"
        ABONE OL
        ABONE OL

        Rüveyda anlattı, kayınvalidesi yalanladı. “Çocuğuma doğuma giderken ailemden kimse gelmedi, beni ailemle 4 yıl görüştürmedi, bana baskı yaptı ve hiç sevmedi.” diyen Rüveyda’nın söylediklerini kayınvalidesi inkar etti. Eşinin engelli olduğunu, doğuma onunla gidemediğini söyleyen kayınvalide Öznur hanım, Rüveyda’nın kendi isteğiyle ailesiyle görüşmediğini söyledi. Çocukları doğduğunda, gelininin bir daire parasına çocuğunu satacağını söyleyen Öznur’un sözlerini Rüveyda ‘iftira’ olarak niteledi.

        Daha sonra eşi Çetin Atar ile karşı karşıya gelen Rüveyda, yine suçlandı. Eşi Rüveyda’ya “Evden kaçtın, çocuğumu istiyorum ve seni artık sevmiyorum.” dedi. Rüveyda ise üç çocuğunu babasına bıraktığını, 3,5 yaşındaki oğlu Efe’yi kimseye vermeyeceğini söyledi.

        Rüveyda’nın eşi ve kayınvalidesi ile yüzleşmesi Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de ekranlara gelmeye devam edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Haberi Hazırlayan: Kenan Butakın
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        Habertürk ekibi Tel Aviv'de
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        İsrail: Gazze sınırında kontrolü sağladık
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        "Ana hedef sürdürülebilir yüksek büyüme"
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        Baba şikayetini geri çekmedi! 8 yaşındaki oğlunu vurdular!
        "Inter'i pişman etti!"
        "Inter'i pişman etti!"
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        Zincir marketlerden 'indirim' çağrısına cevap
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        İspanya'dan flaş iddia: Son tango!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Yoğun bakımdaki kanser hastasına cinsel saldırı! Hidromorfin kullanmış!
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        Emekliye 5000 TL ödeme nasıl yapılacak?
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        "Şahane bir sohbetin derdindeyiz"
        Desteğe tepki
        Desteğe tepki
        Türkiye için tarihi gün!
        Türkiye için tarihi gün!
        Yabancılar övgü yağdırdı
        Yabancılar övgü yağdırdı
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        İki bölgeye dikkat çeken Prof. Dr. Görür'den önemli açıklama!
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        Restoranları hedef aldılar! Rezervasyon vurguncuları yakalandı
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        İskoçya lideri: Eşimin ailesi Gazze'de mahsur
        6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı!
        6 kişilik aile alevlerin arasında kaldı!
        Ateşten gömlek!
        Ateşten gömlek!