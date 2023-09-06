23 yıllık eşini bırakıp karpuzcuya kaçmıştı! Stüdyoya geldi

23 yıllık eşi Mustafa Oran’ı; ilgisizlik ve son 10 yıldır gördüğü fiziksel şiddet sebebiyle bıraktığını iddia eden ve birlikte çalıştıkları karpuzculuk yapan Serkan Kıl’ın yanına kaçan Medine Oran, oğlu Mehmet’in ‘Ben sana sahip çıkarım’ çağrısına tepkisiz kalmadı. Stüdyoya çıktığı günden beri eşine ‘Geri dön’ diye yalvaran Mustafa, Medine’yi karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı.

MUSTAFA BOŞANMAYI KABUL ETMEDİ Mustafa Oran, eşi Medine’yi gördüğü anda türküler söylemeye başladı ancak Medine’nin gönlünü alamadı. Kocası Mustafa’yı değil, karpuzcu Serkan’ı sevdiğini, kocasına dönmeyeceğini söyleyen Medine kararını değiştirmedi. Medine, ısrarla “Senden boşanacağım” dese de Mustafa boşanmayı kabul etmedi. REKLAM

KARPUZCU İDDİALARI YALANLADI Canlı yayına telefonla bağlanan karpuzcu Serkan, Medine’yi para karşılığı erkeklerle tanıştırdığı iddialarını yalanladı ve yarın stüdyoda olacağını söyledi. Medine, Mustafa ve Serkan yarın stüdyoda yüzleşecek.