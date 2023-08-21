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        Haberler Gündem 231 yıllık Camiikebir restorasyon bekliyor

        231 yıllık Camiikebir restorasyon bekliyor

        Elazığ Maden'de uzun yıllardır restorasyon bekleyen Camiikebir ve minaresi eski günlerini özlüyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2023 - 18:54
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        Eski günlerine dönmeyi bekliyor
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        1792'de inşa edilen bu 231 yıllık kültür mirasının aslına uygun olarak restore edilmesi için 2014 yılından itibaren TBMM'de 7 kez önerge verildi. Fakat aradan geçen bunca zamana rağmen Camiikebir ve minaresinde restorasyon bir türlü başlayamadı. Camiikebir’in 1899'da inşa edilen minaresi 11 Nisan 1899 tarihli Servet-i Fünun'da ''Minare hakikaten nazar-rübadır... Asar-ı umran...'' ifadeleriyle yer almıştı.

        Camikebir ve minaresi eski günlerinde iken...
        Camikebir ve minaresi eski günlerinde iken...

        15 Eylül 2010 tarih ve 3318 sayılı kararla ‘’I. Grup korunması gereken kültür varlığı'' olarak tescillendi. 20 Ekim 2014 tarih ve 2569 sayılı kararla restorasyon projesi onaylandı. Ancak restorasyon projesi hayata geçirilemedi. Elazığlılar, bu nadide eserde bir an önce restorasyonun başlamasını bekliyor.

        260 YILLIK KONAK KURTULDU

        Yine Elazığ Maden’de bir önemli tarihi eser daha var. 260 yıllık Hükümet Konağı… Osmanlı Padişahı III. Mustafa döneminde yapılan konağın restorasyonu, yıllarca ‘ödenek yok’ gerekçesiyle başlayamamıştı. Harabeye dönen konak için Uluslararası Anıtlar Kurulu bile devreye girmişti. 2020’deki Elazığ depreminde etrafındaki çok sayıda bine hasar alırken 260 yıllık konaktan tuğla bile düşmemişti. Geçtiğimiz nisan ayında nihayet restorasyon başladı. Ve bu önemli yapı kurtarılmış oldu.

        #Elazığ
        #camikebir
        #haberler
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