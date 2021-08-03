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2310 jandarma personeli yangınlarda görev yapıyor

Antalya, Muğla, Isparta ve Denizli'de orman yangınlarını söndürme çalışmalarına Jandarma Genel Komutanlığı'ndan 2 bin 310 kişilik personel, 291 araç ve 4 helikopter ile destek sağlanıyor.

2310 jandarma personeli yangınlarda görev yapıyor
2310 jandarma personeli yangınlarda görev yapıyor
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HABERTURK.COM / DHA

Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları 7'nci günde de devam etti. Yangınları kontrol altına alınmaya çalışılırken, özellikle Antalya ve Muğla'daki yangınları söndürme çalışmaları, karadan ve havadan sürdü.

Çalışmalara, Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birlikler de destek sağlıyor. Jandarma Genel Komutanlığı; Antalya'da 1000 personel ve 102 araç ile 4 helikopter, Muğla'da 1150 personel ve 178 araç, Isparta ve Denizli'de ise 160 personel ve 11 araç ile yangınla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Personel, söndürme çalışmalarının yanında zarar gören alanların temizlenmesinde, yangından etkilenen hayvanların kurtarılmasında ve tahliye çalışmalarında aktif görev yapıyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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