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24 Aralık Cumartesi tv yayın akışı: Televizyonda neler var?

Hafta sonunda evde kalmayı tercih eden seyirciler için birçok yapım ekranlarda olacak. Dizilerin yeni bölümleri yayınlanırken, yerli yabancı birçok film de ekranlara gelecek. İşte, 24 Aralık Cumartesi televizyon yayın akışı...

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  • 24 Aralık Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TRT 1, TV 8, Fox, Star TV

    ATV 

    07:30 ATV’de Hafta Sonu

    10:00 Bal Kaymak

    11:55 Ben Bu Cihana Sığmazam

    15: 30 Bir Küçük Gün Işığı

    19:00 ATV Ana Haber

    20:00 Kardeşlerim

    00:20 Aldatmak

    03:20 Kuruluş Osman

    05:50 Bir Zamanlar Çukurova
  • 24 Aralık Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TRT 1, TV 8, Fox, Star TV

    TV 8

    06:00 Canım Annem

    07:15 Süper Bir Takım

    07:30 Türkiye’nin Doktorları

    09:00 Bir Yemek Olsan

    10:00 Gazete Magazin

    12:30 Pişir de Görelim

    16:00 Tuzak

    20:00 MasterChef Türkiye

    00:15 Tuzak

    03:30 Kadere Karşı

    04:45 Bilginiz Olsun

    05:30 Tuzak
  • 24 Aralık Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TRT 1, TV 8, Fox, Star TV

    STAR TV 

    09:00 Meltem Demir ile Hanımeli

    10:00 Burcu İle Hafta Sonu

    12:00 Gecenin Ucunda

    14:00 Çöp Adam

    16:00 Yerli Dizi Tekrar / Sinema

    18:15 Star Haber

    19:00 Toprak İle Fidan

    20:00 Berlin Kaplanı

    22:15 Doğu Demirkol İle Alelade Show

    01:30 Berlin Kaplanı

    03:00 Çöp Adam

    04:50 Hayat Bazen Tatlıdır
  • 24 Aralık Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TRT 1, TV 8, Fox, Star TV

    TRT 1 

    06:20 Kalk Gidelim

    07:25 Kalk Gidelim

    10:35 Hayallerinin Peşinde

    11:30 Sinema ''Meraklı Köfteci''

    13:00 Gönül Dağı

    16:10 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

    17:00 Ana Haber

    20:00 Gönül Dağı

    00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

    01:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Artı

    02:00 Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı

    04:55 Sinema ''Meraklı Köfteci''
  • 24 Aralık Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TRT 1, TV 8, Fox, Star TV

    KANAL D 

    07:00 Küçük Ağa

    09:45 Magazin D Cumartesi

    13:00 Arda’nın Mutfağı

    14:00 Yargı

    16:15 Üç Kız Kardeş 

    18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu

    20:00 Şarkılar Bizi Söyler

    00:30 Köpekbalığı İstilası 3 (Yabancı Sinema)

    02:00 Neredeyse Evli

    03:30 Müzik Arası

    04:30 Arda’nın Mutfağı

    05:15 Kavak Yelleri
  • 24 Aralık Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TRT 1, TV 8, Fox, Star TV

    FOX 

    07:45 Fatih Savaş İle Sabah Sohbetleri

    08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

    11:15 Ekonomi Arası

    11:20 Kapımdaki Dedektif

    12:30 Kamera Arkası

    13:00 İyilik

    15:45 Hayatımın Şansı

    19:00 Fox Ana Haber Hafta Sonu

    20:00 Darmaduman

    23:15 Hayatımın Şansı

    01:45 Yasak Elma

    04:00 Son Yaz

    06:00 Kefaret
  • 24 Aralık Cumartesi televizyon yayın akışı: Kanal D, SHOW TV, TRT 1, TV 8, Fox, Star TV

    SHOW TV 

    07:00 Güzel Günler

    10:00 Cumartesi Sürprizi

    13:00 Bir Şansım Olsa

    14:30 Kızılcık Şerbeti

    18:25 Hafta Sonu Ana Haber

    20:00 Güldür Güldür Show

    23:45 Güzel Günler

    02:30 Sipahi

    05:15 Bir Şansım Olsa

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