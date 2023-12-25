Reytinglerde pazar akşamı zirve yarışı! 24 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama
Reyting sonuçları 24 Aralık Pazar günü ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi Arak tekrar bölümüyle Pazar akşamı reyting yarışına boy gösterdi. Öte yandan Yargı ve MasterChef All Star'da reyting yarışında öne çıkan yapımlar arasında yer aldı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 24 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralaması...
Reyting sonuçları 24 Aralık Perşembe günü sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi Arak tekrar bölümüyle Pazar günkü reyting yarışına yer alırken Yargı ve MasterChef All Star yarışta öne çıkan diğer yapımlar arasına adını yazadırdı.
Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
İşte 24 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralaması:
24 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
24 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI