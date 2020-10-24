24 Ekim koronavirüs tablosu! Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayısı ne kadar oldu? Son dakika koronavirüs

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel korona virüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Türkiyede son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2091 kişiye hastalık tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti. İşte son dakika koronavirüs haberleri...

24 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

Türkiyede son 24 saatte 113 bin 427 Kovid-19 testi yapıldı, 2091 kişiye hastalık tanısı konuldu, 69 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Bugün yapılan 113.427 test sonucunda 2.091 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız artmaya devam ediyor. Hastaların tedavisi özveri ile çalışan sağlık çalışanlarımıza emanet. Tedbirlere uymak ise bizim sorumluluğumuz. Birlikte mücadele edelim." açıklamasında bulundu.

23 EKİM KORONAVİRÜS TABLOSU

TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE YAŞANAN KORONAVİRÜS VAKALARI

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 979 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 165 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1493 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 311 bin 520'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 12 milyon 992 bin 246'ye ulaştı. Hasta sayısı 357 bin 693, vefat sayısı 9 bin 658, ağır hasta sayısı 1648, aktif hasta sayısı 36 bin 515 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5,6, yatak doluluk oranı yüzde 48,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 32,1, ortalama temaslı tespit süresi 7,5 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,6 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 165 yeni hastamız var. Toplamda yaklaşık 13 milyon test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. Salgınla mücadelede geldiğimiz noktada elimizdeki en büyük silah başta maske olmak üzere tedbirlerdir. Mücadeleye güç verin."

Milli Eğitim Bakanlığı, yüz yüze eğitime geçiş planlaması doğrultusunda 2 Kasım Pazartesi itibarıyla ortaokul 5. ve lise 9. sınıf öğrencilerinin yüz yüze eğitime başlayacağı üçüncü aşamanın detaylarını 81 ile gönderilen yazıyla paylaştı.

Buna göre, resmi ve özel ortaokul 5. sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati ( 2 gün, 6+6),imam hatip ortaokullarında ise haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7 ) uygulanacak.

Lise 9. sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak.

Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.



Ortaokul 5. sınıflarda Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Kur’an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9. sınıf öğrencileri de haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından okul yönetimince belirlenen derslerin yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan derslerin ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak ölçme ve değerlendirmelere katılacak.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın İstanbul'da düzenlediği Kovid-19 toplantısına ilişkin eleştiride bulundu.

Toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmediğini belirten Torun, "İstanbul'da düzenlenen Kovid-19 toplantısına, İstanbul halkının yüzde 54'ünün oyuyla seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesi, müellifi saray olan partizan politikaların ulaştığı boyutu gösteren bir skandaldır." görüşünü savundu.

Koca'nın tüm konuşmalarında "birlikte mücadele" vurgusu yaptığını hatırlatan Torun, şöyle devam etti:

"Sayın Koca'ya soruyoruz: Siyasi hırslarınız, 'birlikte mücadele' anlayışınızla birlikte, aklınızı ve vicdanınızı da mı kör etti? Yine açıklamalarında 'mücadelede tüm tarafların iş birliğinin önemine' dikkati çeken Sayın Koca'ya soruyoruz, İstanbul'da yükselen hastalığa karşı, İstanbul'u yöneten Büyükşehir Belediyesi ile çalışmaktan nasıl bir sakınca duyuyorsunuz?"

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgınında, kronik hasta ve yaşlıların önemli bir risk grubu olduğu için aşı olmasının gerekli olduğunu vurguladı. Öztrak, ithal edilen aşı sayısının sınırlı olduğunu ifade etti.

Hükümetin grip aşısını "tele-karneye" bağladığını savunan Öztrak, "Aşı olmaya hak kazananlar bunu e-nabız üzerinden öğreneceklermiş. Bunu yaparken bir risk belirleme sistemi kullanılıyormuş. Aşıyı ancak puanı tutanlar yaptırabilecekmiş. Ama vatandaşın bu puanı nasıl tutturacağından haberi yok." diye konuştu.

Aşı işinin bir kaosa döndüğünü, hükümetin yaşlı vatandaşları aşı kuyruğuna soktuğunu ileri süren Öztrak, yetkililerin bu konuda yapacakları açıklamaları beklediklerini söyledi.

Öztrak, toplantıda gazetecilerin, "Dün İstanbul'da düzenlenen Kovid-19 salgınına ilişkin toplantıya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmemesini nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna, "İstanbul halkının seçtiği İstanbul'un gerçek temsilcisi olan Büyükşehir Belediye Başkanını çağırmıyorsunuz. Bu olacak iş mi?" yanıtını verdi.



Ankara'nın Etimesgut ilçesindeki iş yerleri ve camilerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ekipler denetim yaptı. Etimesgut Kaymakamı İzzettin Sevgili ve Belediye Başkanı Enver Demirel'in de katıldığı denetimlerde, Elvankent bölgesinde bulunan spor ve güzellik merkezleri ile camilerde, maske ve sosyal mesafe kurallarına ilişkin tedbirler incelendi.

Denetimlerin ardından gazetecilere açıklama yapan Kaymakam Sevgili, her gün umuma açık yerlerde denetimlerde bulunduklarını anlatan Sevgili, denetimlerde maske, mesafe ve hijyen konusunda vatandaşlara uyarılarda bulunduklarını aktardı.

Etimesgut Belediyesinin bütün camilerin temizliğini yaptığını belirten Sevgili, "Herkes seccadesini getiriyor. Seccadesini getiremeyenlere de ücretsiz tek kullanımlık seccade ve maske veriyoruz. Ayrıca cami girişinde dezenfektanlarımız var. Herkesi tedbirlere uymaya davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bu arada denetim yapan ekipler, denetimler sırasında düğün salonuna gitmek üzere kuaförden çıkan Semanur ve Mustafa çiftiyle sosyal mesafe kuralına uyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

DÜNYADA SON 24 SAATTE YAŞANAN KORONAVİRÜS VAKALARI

Vaka sayısı ABD'de 8 milyon 679 bin, Hindistan'da 7 milyon 761 bin, Brezilya'da 5 milyon 323 bin ve Rusya'da 1 milyon 480 bine ulaştı.

ABD'de biyoteknoloji şirketi Moderna'nın Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsünün (NIAD) desteğiyle geliştirdiği potansiyel Kovid-19 aşısının klinik denemelerinin sonuca yaklaştığı bildirildi.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA),Kovid-19 tedavisinde kullanılmak üzere ilk defa bir virüs kırıcı ilacı onayladığını açıkladı.

İspanya'da 15 gün için ilan edilen OHAL süresi yarın dolacak Madrid özerk yönetimi yeni önlemler açıkladı. Buna göre, Madrid'de gece yarısından saat 06.00'ya kadar zorunlu olmadıkça sokağa çıkmaya yasak getirildi. Ekonomik krizden dolayı ticari kuruluşlara uygulanan tedbirleri biraz olsun hafifleten yerel yönetim bar ve restoranlarda doluluk oranını iç mekanlarda yüzde 50, dış mekanlarda yüzde 75 olarak belirledi. Restoranların saat 23.00'ten itibaren müşteri kabul edemeyeceği ve en geç 24.00'te kapanması gerektiği açıklandı.

Portekiz'de iktidar partisinin, vaka artışlarını azaltmak için kamuya açık tüm alanlarda ve sokakta maske takılmasını zorunlu kılan önergesi mecliste kabul edildi. İlk aşamada 3 ay geçerli olacak maske takma zorunluluğunun gerekirse uzatılacağı bildirildi.

İtalya'da son 24 saatte 19 bin 143 kişide virüs tespit edildi. Böylece salgının ülkede başladığı 21 Şubat’tan beri en yüksek günlük vaka sayısına bugün ulaşıldı.

NATO üyesi ülkeler, Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Çekya'ya 60 solunum cihazı gönderme kararı aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, G20'ye üye ülkelere salgınla mücadelede birlik çağrısında bulundu.

Belçika hükümeti, artan vakalar nedeniyle yeni önlemler açıkladı. Ülkede bahar aylarındaki gibi "tam kapanma" olmayacağı ancak eğitim, kültür, spor gibi alanlarda bazı kısıtlamalara gidileceği belirtildi.

Slovakya Başbakanı İgor Matovic, yarından itibaren ülkenin 4 bölgesinde, 2 Kasım'dan itibaren ise ülke genelinde sokağa çıkma yasağının uygulanacağını söyledi. Pazartesi gününden itibaren okulların da bir aylığına kapatılacağını kaydeden Matovic, vatandaşların dışarı çıkma yasağı süresince sadece evlerine en yakın market ve eczaneye gidebileceğini belirtti.

Polonya'da yarından itibaren geçerli olacak yeni tedbirler açıklandı. Buna göre iki hafta süresince restoran, kafe ve barlar paket servisi dışında hizmet vermeyecek. 16 yaşın altındaki çocukların gün içi 08.00’den 16.00’a kadar yanlarında bir yetişkinle dışarı çıkmalarına izin verilecek. Etkinliklere 5 kişiden fazla katılımcıya izin verilmezken 70 yaş üstü bireylerin dışarı çıkmamaları tavsiye edildi.

Macaristan'da bugünden itibaren açık alan etkinliklerin yanı sıra spor tesislerinde de maske takma zorunluluğu getirildi.

Çekya’da geçen ay göreve getirilen Sağlık Bakanı Roman Prymula’nın salgın nedeniyle kapalı olması gereken bir restoranda maskesiz fotoğraflarının basına yansıması Başbakan Andrej Babis’in tepkisine yol açtı. Prymula'nın istifa etmesini isteyen Babis, aksi durumda görevden azledileceğini duyurdu.

Slovenya Başbakanı Janez Jansa, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle en az bir hafta sürecek yeni önlemler aldıklarını açıkladı. Yarından itibaren uygulanmaya başlanacak ek tedbirlere göre, ülke genelindeki restoran, kafe, otel ve alışveriş merkezlerinin kapatılması kararlaştırıldı. Ülkedeki öğrenci yurtlarının yanı sıra kreşlerin de büyük çoğunluğu faaliyetlerine ara verirken, toplu taşıma araçlarının ise 3'te 1 kapasiteyle hizmet vermeye devam edeceği kaydedildi.

Bölgesel bazda tedbirlerin alındığı Bosna Hersek'te, başkent Saraybosna'nın da içinde bulunduğu Saraybosna Kantonu'nda liselerin uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Kazakistan Sıhhi Başhekimi Yerlan Kiyasov, sınırlarda salgına karşı önlemlerin alınmasına ilişkin yeni kararname yayımladı. Buna göre, 27 Ekim'den itibaren havayoluyla Kazakistan'a gelen yabancılar için ülkeye girişte geçerlilik süresi 3 günü geçmeyen Kovid-19 test sonuçlarını gösteren belge zorunluluğu getirildi.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, sonbaharda Kırgızistan’da düzenlenmesi öngörülen "Orta Asya Ülkeleri Devlet Başkanları 3. İstişare Toplantısı"nın salgın nedeniyle 2021'e ertelendiğini bildirdi.

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Türk kökenli Alman milli futbolcu Emre Can Kovid-19'a yakalandı.