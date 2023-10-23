Hangi yollar trafiğe kapalı? İşte 24 Ekim Salı trafiğe kapalı olan yollar listesi
İstanbul'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı genel provasının yapılması sebebiyle 24 Ekim Salı günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. İstanbul Valiliği trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları duyurarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda "24 Ekim Salı hangi yollar trafiğe kapalı?" sorusu araştırılmaya başlandı. İşte trafiğe kapalı yollar listesi...
İstanbul Valiliği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı genel provası için kapatılan yolları duyurdu. Prova nedeniyle İstanbul'da yarın trafiğe kapatılacak yolları haberimizde paylaştık. Peki, 24 Ekim Salı günü İstanbul'da hangi yollar trafiğe kapalı olacak? İşte 24 Ekim Salı İstanbul yol durumu hakkında merak edilenler...
VALİLİK DUYURDU
Valilikten yapılan açıklamaya göre, bugün yapılması planlanan Cumhuriyet Bayramı genel provası, Yabancı Dil Sınavı (YDS) ve askeri personelin katılacağı Uzman Erbaş Seçme Sınavı'nın aynı güne denk gelmesi nedeniyle 24 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek.
ALTERNATİF YOL VE GÜZERGAHLAR BELİRLENDİ
Bu kapsamda, salı günü saat 06.00'dan prova bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar belirlendi.
Buna göre, Adnan Menderes Bulvarı'nda (Vatan Caddesi) gidiş ve gelişler trafiğe kapatılacak. Yine D-100 kuzey ve güney istikametinden, Edirnekapı'dan, 10. Yıl, Oğuzhan, Sofular, Halıcılar, Akdeniz, Akşemsettin ve Ordu caddeleri ile Atatürk Bulvarı'ndan ve Keçeci Meydan Sokak'tan Adnan Menderes Bulvarı'na girişler ile buraya çıkan tüm cadde ve sokaklarda trafik akışı sağlanmayacak.
Hal Yolu güney istikameti de Bayrampaşa ayrımlarından itibaren trafiğe kapatılacak, trafik akışı yan yola yönlendirilecek.
Bu yollara alternatif olarak Turgut Özal Bulvarı (Millet Caddesi), Fevzipaşa Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Sahil Kennedy Caddesi kullanılabilecek.