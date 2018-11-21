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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel indirimler! MEB kampanyaları duyurdu

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel indirimler! Bazı kamu kurumları, 24 Kasım Öğretmenler Günü ve haftası için özel indirimler düzenledi. İndirimlerin bir kısmından öğretmenlerin aileleri de yararlanabilecek.

21.11.2018 - 09:49 | Güncelleme:

24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel indirimler MEB'in resmi sitesi üzerinden duyuruldu. Bir çok kurum ve kuruluşta kampanyalar mevcut.

TCDD’DE BİLETLER YÜZDE 50 İNDİRİMLİ

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları öğretmenlerimize indirimli seyahat kolaylığı sağlıyor. TCDD’den yapılan açıklamada Hızlı Tren biletlerinde 24- 30 Kasım tarihleri arasında yüzde 50 indirim uygulanacağı duyuruldu.

İndirimden, Milli Eğitim Bakanlığı´na bağlı veya bakanlık tarafından onaylanan her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda çalışan öğretmenleri, yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elamanlarını, Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenleri kapsayacak. İndirimden yararlanmak isteyen öğretmenler biletlerini gişelerden, internetten, 444 82 33 numaralı çağrı merkezinden ya da acentelerden temin edebilecek.

PTT’NİN İNDİRİMİ YÜZDE 30

PTT ise 24 Kasım haftasında öğretmenlerimize uyguladığı yüzde 25’lik indirimi bu yıl yüzde 30’a çıkardı. Öğretmenlerimiz APS ve kargolarını 24-30 Kasım tarihleri arısında yüzde 30 indirimli gönderecek.

THY VE ANADOLU JET´TEN YÜZDE 25 İNDİRİM

Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet öğretmenlerimiz ve birlikte seyahat ettikleri aileleri için yüzde 25 indirim sunuyor. İndirimli biletler 24 Mart 2019’a kadar alınabilecek. Seyahatler ise 19 Kasım 2018 – 31 Mart 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

MÜZE VE ÖREN YERLERİ ÜCRETSİZ

Milli Eğitim Bakanlığı Kültür ve Turizm Bakanlığı ile süresiz bir anlaşmaya imza attı. İmzalanan protokol uyarınca öğretmenlerimiz müze ve ören yerlerini artık ücretsiz ziyaret edebilecek.

TÜRK TEKEKOM’DAN HEDİYE PAKET

24 Kasım Öğretmenler Günü´ne özel Türk Telekom´lu öğretmenlerimize bir gün boyunca geçerli 1GB cepten İnternet ve bir hafta boyunca geçerli şebeke içi sınırsız konuşma hakkı hediye edilecek.

Hediye 1 Gb cepten internet 24 Kasım saat 23:59´a kadar; bir hafta boyunca yurt içi aramalarda geçerli olmak üzere şebeke içi sınırsız konuşma hakkı ise, 30 Kasım saat 23:59´a kadar kullanılabilecek.

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