Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı olacak?

        24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, metro, metrobüs bedava mı?

        24 Kasım Öğretmenler Günü'nün gelişiyle birlikte yarın toplu taşıma ücretsiz mi olacak sorusu gündemi meşgul etmeye başladı. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz yıl İstanbulkart Mobil'de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilmişti. Konuya ilişkin net açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan geldi. Yapılan açıklama, "24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı olacak?" Sorularını gündeme getirdi. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 19:03 Güncelleme: 23.11.2023 - 19:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen olduğu gün yani 24 Kasım her yıl Öğretmenler Günü olarak kutlanmaktadır. Yurt genelinde öğretmenler ve öğrenciler bu özel günü çeşitli etkinliklerle kutlayacak. Öğretmenler Günü'nden toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı günün en çok araştırlan konuları arasında yer aldı. Peki, "24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın İETT, metro, metrobüs, marmaray bedava mı olacak?" İşte 24 Kasım Öğretmenler Günü toplu taşımada ücret tarifesi...

        2

        ÖĞRETMENLERE TREN BİLETLERİNDE İNDİRİM

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle, 24- 30 Kasım arasında öğretmenlere tren biletlerinde yüzde 50 indirim uygulanacağını açıkladı.

        Bakan Uraloğlu, yazılı açıklama ile öğretmenlerin haklarının ödenemeyeceğini belirterek, "Öğretmenler Günü haftasında kıymetli öğretmenlerimize hediye vermek istedik. Yıl boyunca TCDD Taşımacılık tarafından öğretmenlerimize tüm tren seyahatlerinde normalde yüzde 15 oranında indirim yapılıyordu. 24- 30 Kasım tarihleri arasında da yüksek hızlı trenlerimiz (YHT) ile ana hat trenlerimizde öğretmenlerimize bu indirim oranı yüzde 50 olarak uygulanacak" dedi.

        3

        ÖZEL OKULLARDAKİ ÖĞRETMENLERİ DE KAPSIYOR

        Bakan Uraloğlu, "Bu uygulamadan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı veya Bakanlık tarafından onaylanmış her derece ve türdeki resmi ve özel okullarda halen çalışan müdür ve müdür yardımcıları dahil tüm öğretmenler, uygulama ve araştırma merkezleri dahil tüm yükseköğretim kuruluşlarında çalışan öğretim elemanları ve Türk uyruklu olup yabancı ülkelerde çalışan öğretmenler faydalanacak" ifadelerini kullandı.

        Uraloğlu, indirim uygulamasından faydalanabilmek için öğretmen kimlik kartlarının gösterilmesinin yeterli olacağını bildirdi.

        4

        24 KASIM'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

        İstanbulkart Mobil’de Dijital Öğretmen Kart tanımlı olan öğretmenler toplu taşımayı ücretsiz olarak kullanabilmişti.

        Bu yıl ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapıladı. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        5
        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Malatya'da peş peşe iki deprem
        Malatya'da peş peşe iki deprem
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        TFF'den Süper Kupa açıklaması
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Gazze’de 4 günlük insani ara
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Muslera'nın yazışması da ortaya çıktı!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        Yediemin otoparklarında yeni süreç!
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        KKM'deki aralıksız düşüş 640 milyar lirayı aştı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Kulüp başkanının cenazesinde davul zurna çalındı
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Merkez Bankası'ndan kredi kartı açıklaması
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Çin'de gizemli zatürre vakaları artıyor!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Gelin kaynanasının boğazını kesti!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Bir 'Yıldız' doğuyor!
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Kuzey Kore, Güney Kore ile 2018'de imzaladığı askeri anlaşmadan çekildi
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Icardi'ye Real Madrid kancası
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü hamlesi!
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Yeni soğuk hava cephesi kapıda! Kış gibi bir pazar bizi bekliyor
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Rus oyuncu askerlere şarkı söylerken öldü
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Türk ticarilerden Fransa'da gövde gösterisi
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var
        Yarının yakıtının daha yağlı tohumlara ihtiyacı var