Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesi devam ederken, normalleşme korona vakalarının artmasına sebep oldu. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Buna göre, son 24 saatte 211 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 182 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 138 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1006 oldu. Peki 24 Mart koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte en güncel koronavirüs tablosu...

24 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

23 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 19 bin 201 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 863 bin 882'ye yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 768 bin 437'ye ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 61 bin 520, vefat sayısı 30 bin 316, ağır hasta sayısı 1710 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük Kovid-19 tablosundaki vaka sayısına işaret ederek dikkatli olunması uyarısı yaptı.

Bakan Koca, Twitter adresinden yaptığı açıklamada, bugün 26 bin 182 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Bugün ayrıca 138 can kaybı yaşandığını da anımsatan Koca, "Vaka ve kayıp sayıları hayatımızı, sağlığımızı, çaba göstererek kazandığımız serbestliği tehdit ediyor. Geri dönüş yolumuz tedbirdir." ifadesini kullandı.

Türkiye Sağlık Enstitüleri (TÜSEB) Başkanı Prof. Dr. Erhan Akdoğan, Kovid-19'a yönelik 6 ayrı aşı projesini desteklediklerini ve 2 aşı projesi için de destek hazırlığı aşamasında olduklarını belirterek, "Bugünün bilimi yarının teknolojisi dediğimizde 'yarın' yakın." dedi.

TÜSEB tarafından Türkiye'de Kovid-19 vakalarının görülmesinin hemen ardından aşı geliştirilmesi için bilimsel proje destekleri vermeye başladıklarını anlatan Akdoğan, "Halihazırda TÜSEB altında 6 aşı projesi destekleniyor ve 2 aşı projesi de destek sürecinde, şu anda işlemleri devam ediyor." ifadesini kullandı.

Akdoğan, projeler hakkında, "Şu anda TÜSEB destekli 6 ayrı aşı geliştirme projesi Erciyes, Hacettepe, Yıldız Teknik, Marmara, Atatürk ve Akdeniz üniversitelerinde yürütülüyor." bilgisini de paylaştı.

Bu çalışmalar içinde Erciyes Üniversitesindeki aşı adayının Faz-2 aşamasında olduğunu aktaran Akdoğan sözlerine şöyle devam etti:

"Üniversitede hala çalışmalar devam ediyor. Bugünün bilimi yarının teknolojisidir. Dolayısıyla, aşı geliştirilmesi için bilimsel süreçler sürüyor. Aşı en kısa zamanda gelecek diye umut ediyoruz. Bu konuda gerek bilim insanları gerek TÜSEB gerekse de TÜBİTAK araştırma geliştirme için gerekli destekleri çok hızlı bir şekilde verdi ve vermeye de devam ediyor. Erciyes Üniversitesinde geliştirilen aşı için çalışmalar devam ediyor, ön sonuçların açıklanması için biraz daha vaktimiz var."

YÜZ YÜZE SINAV TAKVİMİ GÜNCELLEMESİ

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB),liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart'tan itibaren başlatılması planlanan yüz yüze sınavlarının, 3 Mayıs'tan itibaren yapılmaya başlanacağını bildirdi.

Bakanlıktan illere gönderilen yazıda, liselerdeki yüz yüze sınav uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verildi.

MEB'in 2 Mart tarihli yazısı ile ortaöğretim kurumlarında uygulanacak sınavlarla ilgili gerekli açıklamaların yapıldığı hatırlatılan yazıda, ancak Kovid-19 salgınının yayılımının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Kabinesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda düşük, orta, yüksek ve çok riskli olarak sınıflandırılan illerde son günlerde yaşanan vaka sayılarındaki artış ve salgının seyrindeki gelişmelerin göz önünde bulundurulduğu ve bu kapsamda liselerde yüz yüze sınav tarihlerine ilişkin yeni uygulamaların yapılacağı ifade edildi.

Buna göre, liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin yapılmakta olan sınavları 26 Mart'a kadar tamamlanacak.

Liselerde hazırlık, 9, 10, 11. sınıf öğrencilerinin 29 Mart Pazartesi gününden itibaren başlatılması planlanan sınavları, en erken 3 Mayıs Pazartesi gününden itibaren yapılmaya başlanacak.

Lise son sınıfların sınavları devam edecek ve 16 Nisan Cuma gününe kadar tamamlanacak. Lise son sınıflarda öğrenim gören öğrencilerin 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ilişkin tüm iş ve işlemleri en geç 28 Mayıs'a kadar tamamlanacak.

Yurt dışında bulunan ve uygulanan sınavlara bulunduğu ülkede katılmak isteyen öğrenciler, gerekli başvuruları yaptıktan sonra sorular, yurt dışı temsilciliğince verilecek resmi e-posta adresi üzerinden elektronik ortamda gönderilecek ve yurt dışı temsilciliğince sınav uygulanacak.

Salgın nedeniyle zorunlu karantina uygulamaları, izolasyon ya da başka bir nedenle liselerdeki birinci dönem sınavlarına 26 Mart'a kadar giremeyen öğrenciler, zümre öğretmeninin belirleyeceği tarihte sınavlara alınacak.