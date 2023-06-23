24 metreden dökülen Ocaklı Şelalesi yaz sıcağında serinletiyor

Burada hem tarım arazilerini sulamak amaçlı kullanıyoruz, hem de doğal güzelliği insanlarımıza tanıtalım diye arazimizi mesire yerine çevirdik. Yazın sıcak günlerinde misafirlerimizi bekliyoruz, buyursunlar. Şelalenin varlığı ve rakımın yüksek olması burada insanlar için serinlik yaratıyor" diye konuştu.