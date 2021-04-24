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HaberlerSağlık24 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 24 Nisan vaka sayısı 2021
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24 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vakaları düşüş eğilimine geçti. Vatandaşlar 24 Nisan vaka sayısını araştırıyor. Sağlık Bakanlığı her gün güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi hayatını kaybetti. 24 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte son dakika koronavirüs haberleri...

24 Nisan koronavirüs tablosu açıklanıyor! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu? 24 Nisan vaka sayısı 2021

24 Nisan 2021 korona vaka sayısının açıklanması için gözler Sağlık Bakanlığına çevrildi. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden her gün paylaşılıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 91 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 438 kişinin testi pozitif çıktı, 343 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 3 bin 89 oldu. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

24 Nisan koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

23 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 60 bin 176 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 970 bin 111'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 342 bin 795'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 550 bin 820, vefat sayısı 37 bin 672, ağır hasta sayısı 3 bin 475 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Türkiye'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, kovid-19 tedbirleri gölgesinde kutlandı.

Tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan TBMM, Anıtkabir ve Birinci Meclis'te gerçekleştirilen resmi tören ve kutlamaların dışında tüm il ve ilçelerde vatandaşlarla çocukların kutlamaları eve sığdırıldı.

Ülke genelinde bazı belediyeler tarafından çocuklara yönelik konvoy düzenlendi, hediyeler dağıtıldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın Twitter hesabından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla minik bir öğrencinin sırası gelen herkesi Kovid-19 aşısı olmaya çağırdığı video paylaşıldı.

Videonun sonunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan çocuk, bu bayramı kendilerine hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla andı.

İYİ Parti'de salgın sebebiyle artan vaka ve vefat sayıları dikkate alınarak teşkilatlarda görevli her kademedeki yönetici ve ailelerini koruyabilmek için yeni kararlar alındı.

Buna göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında, 16 Mayıs'a kadar kapalı ortamlarda toplu etkinlik ve program yapılmayacağı, toplantı ve görüşmelerin elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılacağı açıklandı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılı törenleri, salgın tedbirleri nedeniyle dar kapsamlı, yurt dışından misafirler olmadan, az sayıda katılımcıyla yapılacak.

Her 24-25 Nisan'da Türk gençliğinin kahraman Mehmetçiği andığı "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" ve Anzak torunlarının kalabalıklar halinde katıldığı "Şafak Ayini", tedbirlerden dolayı yapılamayacak.

Yerli Kovid-19 aşısının geliştirilmesi için sürdürülen 18 çalışmadan biri olan Erciyes Üniversitesince geliştirilen inaktif aşının Faz-3 çalışmasına mayısta başlanacak.

Bu aşının Kasım 2020'de başlanan Faz-1 aşamasının tamamlanmasının ardından Faz-2 aşamasına Şubat 2021'de geçildi.

Faz-1 aşamasında 44, Faz-2'de 250 gönüllüye uygulanan aşının Faz-3 çalışmasına da mayısta başlanacak. Bu dönemde yaygın aşılama yapılması hedefleniyor.

Kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin 30 Haziran 2021'e kadar uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, İşsizlik Sigortası Kanunu'nun geçici 23. maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde, Kovid-19 nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamında zorlayıcı sebeple 31 Ocak 2021'e kadar (bu tarih dahil) kısa çalışma başvurusunda bulunan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

Türkiye genelinde Kovid-19 ile mücadeleye yönelik denetimler aralıksız sürdürüldü. Bu kapsamda, tedbirleri ihlal edenlere yönelik para cezaları uygulandı.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında, Çanakkale'de bir belde ve 3 köyde, Eskişehir'de 2 mahalle, Tokat'ta bir köy ve Adıyaman'da 59 evde karantina uygulaması başlatıldı.

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