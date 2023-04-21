İkinci ara tatil ile birlikte Ramazan Bayramı ve 23 Nisan'ın denk gelmesinin ardından öğrenciler ve veliler 24 Nisan'ın tatil olup olmadığı gündem oldu. Yurt genelindeki binlerce öğrenciyi yakında ilgilendiren konuya dair ayrıntıları bir araya getirdik...