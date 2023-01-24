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24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor'da heyecan katlanarak devam ediyor. Survivor'da; ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabet sürüyor. 24 Ocak Salı günü Survivor'da üçüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı ve haftanın üçüncü eleme adayı belli olacak. Dokunulmazlık oyununu kaybeden ekip yapılan oylama sonucunda haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. İşte 24 Ocak 2023 Survivor yeni bölümde yaşanan son gelişmeler...

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  • 24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    Survivor'da heyecan 3. dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede haftanın üçüncü eleme adayı belli oluyor.  Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'da zorlu ada koşullarına dayanamayarak kendi istekleriyle yarışmadan çekilme kararı almıştı. Peki, "24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...
  • 24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    24 OCAK 2023 SURVİVOR ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

    Üçüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Dokunulmazlık oyunu sonrasında üçüncü dokunulmazlığı kazanan yarışmacı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • 24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR'DA HAFTANIN ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı henüz belli olmadı. Dokunulmazlığı kaybeden ekip haftanın üçüncü eleme adayını belirleyecek. Üçüncü eleme adayı yapılan oylama sonucu belli olacak. Üçüncü eleme adayı belli olduğunda haberimizi güncelleyeceğiz.

     
  • 24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    SURVİVOR İLK  ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor eleme adayı dokunulmazlık oyununu kaybeden Ünlüler takımından çıktı. Haftanın ilk eleme adayı Yusuf Güney oldu.

    SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Survivor ikinci eleme adayı dokunulmazlığı kaybeden takım Gönüllüler tarafından Aziz seçildi.

     
  • 24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

    YOKLUK ADASINA KİMLER GİTTİ?

    Yokluk adasını ilk eleme adayı Ünlüler takımından Yusuf Güney. Gönüllüler takımından ikinci eleme adayı Aziz gitti. Ayrıca Gönüllüler takımının seçtiği üçüncü aday Fatih yokluk adasına dahil oldu.

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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