Survivor'da heyecan 3. dokunulmazlık oyunu ile devam ediyor. Ünlüler, gönüllüler, fenomenler arasında kıyasıya rekabetin yaşandığı mücadelede haftanın üçüncü eleme adayı belli oluyor. Berdan Mardini ve Seçkin Piriler Survivor'da zorlu ada koşullarına dayanamayarak kendi istekleriyle yarışmadan çekilme kararı almıştı. Peki, "24 Ocak Survivor 3. dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu?" İşte detaylar...