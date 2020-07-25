Koronavirüs Türkiye vaka ve vefat sayısı kaç? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? Soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak açıklanıyor. Bu akşam resmi Twitter hesabından açıklama yapan Bakan Koca, son corona virüs tablosunu duyurdu. Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün toplam hasta sayısı 224 bin 252'ye ulaştı. Peki, 25 Temmuz 2020 Corona Türkiye tablosu açıklandı mı?

25 TEMMUZ KORONA TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 25 Temmuz koronavirüs tablosunu henüz yayınlamadı. Bakan, akşam saat 19-20.00 arasında Twitter hesabından açıklıyor. Açıklanır açıklanmaz bu sayfada olacaktır.

24 TEMMUZ 2020 KORONA TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI

24 Temmuz Coronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından bu akşam resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca "Toplam test sayımız 4,5 Milyona yaklaştı. İyileşen hasta sayımızla yeni vaka sayımız arasındaki fark, DÜNE KIYASLA AZALDI. Yoğun bakım ve entübe hasta sayımız; erken tanı, yaş, kronik hastalık ve benzeri durumlara bağlı olarak düşüş ve yükseliş gösteriyor." dedi.

5 BİN 580 CORONA VİRÜS HASTASI HAYATINI KAYBETTİ, TOPLAM VAKA SAYISI 224 BİN 252

Bakan Koca'nın açıkladığı covid19.saglik.gov.tr'deki son koronavirüs tablosuna göre, bugün yapılan 42 bin 986 testten 937'si pozitif çıktı, 17 hasta da hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 224 bin 252 oldu. Toplamda 5 bin 580 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 1248, entübe edilmiş hasta sayısı 379 oldu. 207 bin 374 hasta da iyileşti.

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Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 1000 kişiden 2,5'inde korona pozitif!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223 bin 315’tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin. Vakaların yüzde 46’sının tespit edildiği İstanbul'da bakanlığımızca yapılan tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,9’unda test sonucu pozitif çıkmıştır. Bu oran, Türkiye genelinden yüzde 13,8 yüksektir. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin." dedi.

DÜNYA GENELİNDE SAYI HIZLA ARIYOR



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı dünya genelinde 15 milyon 947 bin 644’e ulaştı.

ABD'ye ek olarak vaka sayıları 100 bini geçen ülkeler şöyle:

"Brezilya (2 milyon 348 bin 200),Hindistan (1 milyon 339 bin 67),Rusya (800 bin 849),Güney Afrika (421 bin 996),Meksika (378 bin 285),Peru (375 bin 961),Şili (341 bin 304),İspanya (319 bin 501),İngiltere (297 bin 914),İran (286 bin 523),Pakistan (271 bin 887),Suudi Arabistan (262 bin 772),İtalya (245 bin 590),Kolombiya (233 bin 541),Türkiye (224 bin 252),Bangladeş (218 bin 658),Almanya (205 bin 968),Fransa (180 bin 528),Arjantin (153 bin 520),Kanada (113 bin 206),Katar (108 bin 638) ve Irak (104 bin 711)."

Öte yandan, ABD’nin haricinde ölü sayısı 5 bini geçen ülkeler şu şekilde sıralandı:

"Brezilya 85 bin 385, İngiltere 45 bin 677, Meksika 42 bin 645, İtalya 35 bin 97, Hindistan 31 bin 425, Fransa 30 bin 192, İspanya 28 bin 432, Peru 17 bin 843, İran 15 bin 289, Rusya 13 bin 46, Belçika 9 bin 817, Almanya 9 bin 201, Şili 8 bin 914, Kanada 8 bin 881, Kolombiya 7 bin 975, Güney Afrika 6 bin 343, Hollanda 6 bin 139, Pakistan 5 bin 787, İsveç 5 bin 697, Türkiye 5 bin 580, Ekvador 5 bin 468."

RUSYA'DA KORONAVİRÜS VAKASI ARTIYOR

Ülkede son bir günde ölü sayısı 146 artarak 13 bin 192’ye, iyileşen sayısı 8 bin 366 artarak 597 bin 140’a çıktı.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,7 olarak kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,1’inde semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 648 artarak 237 bin 264’e, ölü sayısı 14 artarak 4 bin 389’a çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 309 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 26 milyon 600 bini geçtiği kaydedildi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vaka sayılarının az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilmişti. Bununla birlikte kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

Kovid-19 önlemleri çerçevesinde 27 Mart’ta tüm uluslararası uçuşları durduran Rusya, 1 Ağustos’tan itibaren Türkiye, Birleşik Krallık ve Tanzanya’ya uluslararası tarifeli ve charter uçuşlarını karşılıklı olarak yeniden başlatma kararı almıştı.