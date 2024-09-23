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        Haberler Gündem Güncel 24 yaşındaki gence kanlı pusu: Hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        24 yaşındaki gence kanlı pusu: Hayatını kaybetti

        Burdur'un Bucak ilçesinde kullandığı otomobilde av tüfeğiyle vurulan genç hayatını kaybetti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 23.09.2024 - 10:19 Güncelleme: 23.09.2024 - 10:19
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        Burdur'da 24 yaşındaki Beytullah Soylu idaresindeki otomobile, Yunus Emre Mahallesi Yıldırım Caddesi'nde av tüfeğiyle ateş açıldı.

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        Göğsünden yaralanan Soylu'nun kullandığı otomobil, park halindeki bir araca çarparak durabildi.

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        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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        Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheli O.A'yı (23) yakaladı.

        #Burdur
        #silahlı saldırı
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