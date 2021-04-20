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24 yaşındaki itfaiye eri 200 yıllık geleneği sürdürüyor

Yaklaşık 200 yıldır iftar zamanlarını duyurmak için uygulanan Ramazan topu geleneği, Antalya'da 'ses bombası' olarak tabir edilen düzenekle sürdürülüyor

24 yaşındaki itfaiye eri 200 yıllık geleneği sürdürüyor
DHA

Ramazan aylarında iftar saatini duyurmak için 1800'lü yıllardan bu yana uygulanan Ramazan topu geleneği, 'ses bombası' olarak tabir edilen düzenekle devam ediyor.

DHA'nın haberine göre Antalya'da da bu geleneği sürdürme işi, Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli itfaiye erlerine düşüyor.

2 yıldır itfaiye eri olarak çalışan 24 yaşındaki Serkan Ayekin, iftar saatinden 30 dakika önce Hasan Subaşı Parkı'na gelerek düzeneği hazırlıyor.

Ardından koruyucu kıyafetlerini giyen Ayekin, iftar saatini kaçırmamak için cep telefonu ile iş arkadaşlarından destek alıyor.

Ayekin, ezanın okunmasıyla birlikte düzeneğin fitilini yakıyor. Düzenekten fırlayan ses bombası 30 metre yukarı çıktıktan sonra büyük gürültüyle patlıyor. Ses kentin büyük bölümünden duyuluyor.

Böyle bir geleneği devam ettirdiği için mutlu olduğunu söyleyen Serkan Ayekin, "Osmanlı döneminden bu yana devam eden bir gelenek bu. Bugün de bu görev itfaiye teşkilatına düşmüş. Öncelerde top arabalarıyla atılan Ramazan topu, şu an bu tarz platformlar ve ses bombalarıyla günümüzde kullanılmakta. Ramazan ayı boyunca, iftar saatinde Ramazan topunu atıyoruz. 200 yıllık bir gelenek sonuçta, biz bunu devam ettirdiğimiz için gurur duyuyoruz" dedi.

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