İHA

Çarşamba günü TFF 2. Lig Beyaz grupta Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Sporu kendi evinde ağırlayan 24Erzincanspor, 1-1’lik skorla berabere kalarak ligdeki puanını 14’e yükseltti. 24Erzincanspor - Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor karşılaşmasını basın tribünü ve protokol hariç toplam 8 bin 375 taraftar izledi.

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'de 8. hafta maçlarının seyirci sayıları belli oldu. Açıklanan rakamlara göre 24Erzincanspor’un seyirci sayısı birçok Süper Lig takımını geride bıraktı.

Süper Ligde 8. hafta maçlarının ve seyirci sayıları şöyle oldu:

Alanyaspor- Giresunspor: 1-1 Seyirci: 2 bin 775

Fatih Karagümrük - İstanbulspor: 1-2 Seyirci 353

Beşiktaş - Fenerbahçe: 0-0 Seyirci 39 bin 317

Sivasspor - Hatayspor: 1-2 Seyirci 3 bin 384

Ankaragücü - Başakşehir: 1-2 Seyirci 10 bin 400

Adana Demirspor - Galatasaray: 0-0 Seyirci 29 bin 327

Kasımpaşa - Gaziantep FK: 1-0 Seyirci Bin 529

Konyaspor - Ümraniyespor: 1-0 Seyirci 12 bin 456

Kayserispor - Trabzonspor: 1-2 Seyirci 10 bin 448