Hafta boyunca Neptün Merkür tam kavuşumda: Sezgisel düşünce, kurgusallık yaratıcı yeteneklerde ve imgeleme gücünde artış var. Hafta boyunca gerçeklikten kopuk düşünceler artacaktır. Gerçekçi ve uygulanabilir fikirlere yoğunlaşmak faydalı olur.

Venüs Balığa ilerliyor: Venüs yüceldiği bu burçta koşulsuz sevgiyi anlatır. Platonik aşklar, tatmin edici ilişkilere duyulan özlem açığa çıkıyor. Uyum ve huzur arayışında artış olacağı için söylemlere bu enerji yansıyacaktır.

Merkür Balıkta düz harekete geçiyor: Retro iken objektif algı özelliğini, rasyonelliğini kaybetmiş olan Merkür şimdi Balık’ta düz hareketiyle sezgiler ve mantık arasında sıkışıyor. Sezgisel düşünce aktif olmaya devam ediyor. Düşünceyi ifade etme zorluğu kısmen ortadan kalksa da Balık burcunun etkisiyle yanlış anlaşılmaktan korkma, düşüncelerini kendine saklama ihtiyacı devam ediyor.

SEÇİM: Yerelleşmenin ağrılık kazandığı bir dönemde halkın tercihini adaylar belirleyecek. Muhalefet ve iktidar partilerinde hareketli dönemlere ve değişimlere işaret eden görünümler var. Deneyimine güvenilen adaylarda sorunlar olabilir. Retro Merkür’ün Neptün ile kavuşumu sebebiyle gerçeklikten kopuk düşünceler seçim öncesi yoğunlaşacaktır. Venüs’ün seçim öncesi Balık burcuna ilerleyişi ile manevi duygularla hareket artacak. Seçmenin özlemleri ile alışkanlıkları çelişecek, rol model olarak algıladığı adaylara sempatisi artacaktır. Son güne kadar seçmenin yargısının netleşmediğini gösteren işaretler var. Seçim sonuçları ile halkın bölgesel farklılıklara dayalı ihtiyaçları iyice açığa çıkacak, sivil toplum kuruluşları ve yeni sosyal organizasyonların gelişimine duyulan talep belirginleşecektir.