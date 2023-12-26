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Reyting sonuçları 25 Aralık Pazartesi günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen ve bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Kızıl Goncalar'ın reyting performansı merak edilirken Ne Gemiler Yaktım, Safir, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 25 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama: