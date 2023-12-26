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        Haberler Televizyon 25 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI| Ne Gemiler Yaktım, Ömer, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi ve Kızıl Goncalar reyting sıralaması

        Reytinglerde hangi yapım kaçıncı oldu? 25 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama

        Reyting sonuçları 26 Aralık Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Özellikle senaryosuyla bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Kızıl Goncalar'ın reyting performansı merak ediliyor. Öte yandan Ne Gemiler Yaktım, Safir, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi zirve yarışında birbirini zorladı. İşte 25 Aralık reyting sonuçları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 08:32 Güncelleme: 26.12.2023 - 08:32
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        Reyting sonuçları 25 Aralık Pazartesi günü özellikle de akşam saatlerinde ekrana gelen yapımlar sonrasında merak ediliyor. Geçtiğimiz akşam ikinci bölümüyle ekrana gelen ve bir süredir kamuoyunun gündemini meşgul eden Kızıl Goncalar'ın reyting performansı merak edilirken Ne Gemiler Yaktım, Safir, Ömer ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

        İşte 25 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        2

        25 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        3

        25 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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