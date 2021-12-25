2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 19. hafta maçlarıyla devam ediyor. İşte bugünkü maçlar sırasında merakla araştırılan Süper Lig'de panaroma...
SÜPER LİG 19. HAFTA MAÇLARI
25 Aralık Cumartesi:
13.30 Kasımpaşa 2-0 Altay (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 GZT Giresunspor 0-1 Atakaş Hatayspor (Çotanak)
16.00 Galatasaray 2-0 Fraport TAV Antalyaspor (Nef)
19.00 Trabzonspor-Medipol Başakşehir (Medical Park)
26 Aralık Pazar:
13.30 Çaykur Rizespor-Gaziantep FK (Çaykur Didi)
16.00 Göztepe-Adana Demirspor (Gürsel Aksel)
16.00 Aytemiz Alanyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Bahçeşehir Okulları)
19.00 Fenerbahçe-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Ülker)
27 Aralık Pazartesi:
20.00 Yukatel Kayserispor-Demir Grup Sivasspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Beşiktaş (Medaş Konya Büyükşehir)
SÜPER LİG 19. HAFTA PUAN DURUMU (25 ARALIK)
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