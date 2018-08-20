25 hazır giyimciyi, 40 bin müşterisiyle buluşturdu

Başta Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihracatın yapıldığı Laleli’de onlarca kadın, çocuk giyim ve ayakkabı firmasının ürünlerinin satıldığı iki multi brand mağazası olan firma, üçüncü mağazayı erkek giyim üzerine açtı. “Dosso Dossi Men” ismiyle hizmet verecek mağazada, aralarında Romano Botta, Galvanni, Neyir Triko gibi ünlü markaların da bulunduğu toplam 25 firmanın ürünleri satılacak. Yaklaşık beş bin model ürünün sergilendiği mağazada gömlekten trikoya, blue jeandan takım elbiseye onlarca çeşit ürün bulunuyor.

Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, Bağımsız Devletler Topluluğu’ndan Ortadoğu’ya, Körfez bölgesinden Afrika’ya kadar çok geniş bir coğrafyada yaklaşık 40 bin müşteriye sahip olduklarını belirterek, kadın, çocuk giyim ve ayakkabı üreticilerinden sonra Türkiye’nin önde gelen erkek giyim üreticilerini de bu müşteri portföyüyle buluşturduklarını vurguladı. Eraslan, “Böylece hazır giyim ve ayakkabıda tüm ürünlerin satışını yapan bir firma olduk. Bu da yeni bir müşteri kitlesi demek. Satış tekniğimizle dünyada örneği olmayan bir şirketiz. Bu sayede yıllardır sadık bir müşteri kitlesine hitap ediyoruz. Böyle bir satış ağı içinde olmak her firmanın hayalidir” dedi.



MARKALAŞMA YOLUNDA ÖNEMLİ ADIM

Mağazada yer alan Merter ve Osmanbey merkezli bu firmaların böylece markalaşma konusunda da önemli adımlar atacaklarını ifade eden Eraslan, bu firmaları belirlerken yurtdışı piyasalarda bilinirliklerinin yüksek olması ve bu ülkelerde mağazalarının olmaması gibi kriterleri dikkate aldıklarını belirtti. Eraslan, “Bu firmaların ana bayiliğini üstlendik ve yurtdışında pazarlama haklarını aldık. Bu firmaların ürünlerini hem mağazamızda hem de online olarak satışa sunduk. 2019 Haziran ayında Antalya’da yapacağımız fuarda ilk kez erkek giyim defilesi de düzenleyeceğiz. Bunun hazırlıklarına da şimdiden başladık” diye konuştu.

“İHRACATIN ÖNEMLİ AKTÖRÜYÜZ”

Uyguladıkları farklı pazarlama yöntemleriyle hazır giyim ihracatının çok önemli bir aktörü haline geldiklerine işaret eden Eraslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yıllardır edindiğimiz tecrübe ve geniş müşteri ağıyla ihracatta çok önemli bir aktörüz. Yurtdışından gelen müşteriler verdiğimiz servisten memnun kalmasalar İtalya’ya, İspanya’ya, Hindistan’a, Çin’e giderlerdi. Fakat biz onları kendimize bağlı kıldık. Bir ürünle birlikte alışkanlıklarını değiştirdik. Türk moda endüstrisinin, tasarımlarımızın Avrupa’nın bu alanda önde gelen ülkelerinden farklı olmadığını gösterdik. Dosso Dossi’nin müşteri üzerinde çok büyük bir etkisi var. Bir mıknatıs gibi onları çekiyor.”

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ