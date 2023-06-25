MasterChef All Star yarışmasında kıyasıya mücadele devam ediyor. Dün akşam yeni bölümüyle ekranlara gelen programda, ana kadroya girmek isteyen eski yarışmacılar arasında heyecanlı bir rekabet vardı ancak aralarından sadece bir kişi ana kadroya girmeyi başardı. İşte, 24 Haziran MasterChef'te ana kadroya giren yarışmacı...