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25 Kasım Benzin, motorin ve LPG otogaz ne kadar oldu? LPG, Benzin, motorin litre fiyatlarına zam!

Araç sahipleri, ekonomi piyasaları ve iş dünyası akaryakıt fiyatlarına gelen zammı konuşuyor. 23 Kasım Salı günü 13 lirayı geçen doların akaryakıt fiyatlarına yansıması 1 lirayı aşan zamlarla oldu. EPGİS, 24 Kasım Çarşamba günü akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla LPG, benzin ve motorin fiyatlarına 25 Kasım'dan itibaren geçerli olacak yeni bir zammın geldiğini duyurdu. Benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? Güncel LPG, motorin ve benzin litre fiyatı

25 Kasım Benzin, motorin ve LPG otogaz ne kadar oldu? LPG, Benzin, motorin litre fiyatlarına zam!

2021 Kasım ayında geçerli olan akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS), 25 Kasım Perşembe günü itibarıyla akaryakıt fiyatlarına gelen yeni zammı paylaşmıştı. Benzin, motorin ve LPG otogaz fiyatlarına yine zam geldi. Gelen zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı.

AKARYAKIT FİYATLARINDA SERT YÜKSELİŞ!

Döviz kurundaki hızlı yükselişin ardından gözler akaryakıt zamlarına çevrildi. 23 Kasım Salı günü dolar kuru yeni bir rekora imza atarak 13.47 lirayı gördü. Kaydedilen bu yükseliş akaryakıtta zam beklentisi oluşturmuştu.

Kurdaki yükselişe bağlı olarak 25 Kasım'dan itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresinde 1 lira 02 kuruş, motorinde 1 lira 06 kuruş, otogazda ise 65 kuruş zam geldi.

Eşel mobil sistemi kapsamında ÖTV sıfırlandığı için zamlar tamamen pompa fiyatına yansıdı.

BENZİN FİYATLARI NE KADAR?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 8,72 liradan satılan benzinin litre 9,74 lira oldu. Benzinin litresi İstanbul'da 8,67 liradan 9,69 liraya, İzmir'de 8,74 liradan 9,76 liraya çıktı.

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Ankara'da ortalama 8,77 liradan satılan motorinin litre fiyatı 9,83 lira oldu. Motorinin litresi İstanbul'da 8,71 liradan 9,77 liraya, İzmir'de 8,79 liradan 9,85 liraya çıktı.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 7,40 liradan 8,05 liraya, İstanbul'da ortalama 7,35 liradan 8 liraya ve İzmir'de 7,23 liradan 7,88 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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