Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü (International Day for the Elimination of Violence against Women), 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla BM Genel Kurulu kararı ile ilan edilen gündür. İşte 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü mesajları ve sözleri...