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25 Mart Dolar son dakika: Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? Güncel Dolar, Euro kaç TL?

Ekonomi dünyasının gözleri Pazar akşamından beri hızla yükselen Dolar, Euro kuruna çevrildi. TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Şahap Kavcıoğlu'nun atanması üzerine yükselen döviz kuru araştırılıyor. 25 Mart 2021 Dolar, Euro kaç TL? Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? İşte 25 Mart döviz fiyatlarında son durum

25 Mart Dolar son dakika: Gün sonu Dolar, Euro ne kadar oldu? Güncel Dolar, Euro kaç TL?

Yatırımcıların ve birikim yapmak isteyenlerin yaklından takip ettiği Dolar ve Euro kurlarındaki yükseliş sürüyor. TCMB Başkanı Dolar ve Euron kurunu hareketlendirdi. Ekonomi dünyasının gözleri Dolar ve Euro kuruna çevrildi. Yeni haftaya yükselişle başlayan Dolar kuru ve Euro kuru merak ediliyor. 25 Mart 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 25 Mart 2021 Gün sonu Dolar, Euro kuru...

DOLAR KAÇ TL OLDU?

25 Mart Perşembe günü Dolar kuru en yüksek 7,99'u gördü.

EURO KAÇ TL OLDU?

25 Mart Perşembe günü Euro kuru en yüksek 9,51'i gördü.

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın görevden alınıp yerine Prof.Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. Yaşanan görev değişimi piyasalarda Merkez'in faiz politikasında da değişim yaşanabileceği şeklinde yorumlandı. Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte piyasalar görev değişimi sonrası ilk fiyatlamayı dün gece görece düşük hacimli piyasada yaptı. Dolar TL kuruda Asya piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından yükselişe geçti.

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