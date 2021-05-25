Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlık
ABONE OL

25 Mayıs korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugünkü korona vaka sayısı kaç?

Koronavirüs vaka sayısında düşüş devam ediyor. Öte yandan korona tedbirleri uygulanmaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığı her gün korona vaka sayısına dair güncel verileri yayınlıyor. En güncel korona tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs tablosu...

25 Mayıs korona tablosu 2021 açıklanıyor! Bugünkü korona vaka sayısı kaç?

25 Mayıs koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. En güncel Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre, Türkiye'de son 24 saatte 216 bin 655 Kovid-19 testi yapıldı. 7 bin 523 kişinin testi pozitif çıktı, 178 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 702 olarak kayıtlarda yer aldı. İşte son dakika koronavirüs tablosu...

25 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

25 Mayıs koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak.

24 MAYIS KORONAVİRÜS TABLOSU

Ağır hasta sayısı 1745 oldu, 10 bin 3 kişinin Kovid-19 tedavisinin veya karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 5 milyon 34 bin 316'ya yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Toplam test sayısı 52 milyon 594 bin 333'e ulaştı, vaka sayısı 5 milyon 194 bin 10, vefat sayısı 46 bin 446 oldu.

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı 23.01 itibarıyla 28 milyon 79 bin 67'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, uygulanan birinci doz aşı sayısı 16 milyon 65 bin 819, ikinci doz aşı sayısı ise 12 milyon 13 bin 248 oldu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında Bolu, Erzincan, Trabzon, Kırklareli ve Malatya'da, Kovid-19 tedbirlerine yönelik, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından denetimler ve uygulamalar yapıldı.

Tedbirleri ihlal ettikleri gerekçesiyle Bolu'da 21-23 Mayıs'ta 70, Trabzon'da 17-24 Mayıs'ta 164, Kırklareli'nde 21-23 Mayıs'ta 39, hafta sonu ise Malatya'da 27, Erzincan'da 19 kişiye idari para cezası uygulandı.

Adıyaman'da, Kovid-19 vakaları nedeniyle son iki günde 20 evde karantina uygulaması başlatıldı.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Hastanın kalp zarından alınan parça ile nefes borusuna yama yapıldı
SAĞLIKHastanın kalp zarından alınan parça ile nefes ...
'Kısırlığa son' lafını duyarsanız kaçın!
SAĞLIK'Kısırlığa son' lafını duyarsanız kaçın!
Amerikan Kanseri Derneği açıkladı! Akciğer kanserinde tarama yaşı düştü
SAĞLIKAmerikan Kanseri Derneği açıkladı! Akciğer kanserinde ...
AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 46'sı aşılandı
SAĞLIKAB ülkelerinde yetişkin nüfusun yüzde 46'sı aşılandı
Hekime şiddeti önlemek için formülü verdi! - Haberler
SAĞLIKHekime şiddeti önlemek için formülü verdi!
Korona sebep oldu! Literatüre girecek! Koronavirüs sonrası kan yağları 100 kat arttı - Haberler
SAĞLIK"En ilginç vaka" Korona sebep oldu! Literatüre ...
KURTULAMAYIZ! Son dakika: Korkutan koronavirüs açıklaması!...
SAĞLIKUzmanlar şartı açıkladı! Yoksa dünya virüsten ...
Kilo vermeyi zorlaştıran 8 hata
SAĞLIKKilo vermeyi zorlaştıran 8 hata
Koronayı koklayarak buldular! O köpekler, koronavirüsün yayılmasının önlemeye yardımcı olabilir - Haberler
SAĞLIKKoronayı koklayarak buldular!
Hindistan kara mantar salgınıyla boğuşuyor! Dünya alarmda! Kara mantar nedir?
SAĞLIKKabusun yeni adı: Kara mantar!