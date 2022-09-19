Odaya boya badana yapıldıktan sonra 15 bin lira masrafı olduğunu belirten Budanmış, "Burası 25 metrekare var. Mutfak, tuvalet ve bir odası var. Dürüst olmak lazım 3 bin 500 diyoruz ama, bekar olduğu için en az 3-4 kişi kalacak, bir kişiye burası ağır gelir. Temiz, düzgün biri olursa 2 bin 500 TL'ye de veririz" ifadelerini kullandı.