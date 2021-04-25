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25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

Koronavirüs vaka sayısında düşüş başladı. Gözler kabine toplantısına çevrildi. Ramazan ayının son haftalarında ve bayramda uygulanacak tedbirler merak ediliyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Ağır hasta 3 bin 590 oldu, 51 bin 236 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi. İşte son dakika koronavirüs haberleri ve en güncel vaka tablosu...

25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç oldu?

25 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden her gün yayınlanıyor. En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 260 bin 280 Kovid-19 testi yapıldı, 38 bin 553 kişinin testi pozitif çıktı, 347 kişi hayatını kaybetti. İşte en güncel koronavirüs haberleri...

25 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI

24 NİSAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 52 bin 297 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 22 bin 408'e yükseldi.

Test sayısı 45 milyon 623 bin 978'e ulaştı, vaka sayısı 4 milyon 591 bin 416, vefat sayısı 38 bin 11, ağır hasta sayısı 3 bin 511 oldu.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 56,3, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 69,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 35,7, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

Malatya'da, 100, Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 7, İstanbul'un Büyükçekmece İlçesinde 4 ve Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde tedbirlere uymayan 48 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nca para cezası uygulandı.

Sivas’ta Kovid-19 sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında belediye, 300 personel ve 55 araçla bahar temizliği başlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde belediye tarafından oluşturulan bando takımı, Kovid-19 nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar için sokak sokak gezerek şarkı ve marşlar seslendirdi.

CHP Kastamonu Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Hasan Baltacı, kendisi ile eşi Güneş Demirkıran Baltacı'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı.

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