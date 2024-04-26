Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 25 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması! Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Kül Masalı

        25 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması!

        Televizyon ekranlarının sevilen yapımları dün akşam da reyting yarışındaydı. Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Kül Masalı dün akşam yeni bölümleriyle seyirci karşısına geçti. Çok izlenen bu yapımlardan hangisinin reyting birincisi olduğu ise merak konusu oldu. İşte, 25 Nisan Perşembe akşamının AB ve total reyting birincisi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.04.2024 - 09:26 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Perşembe akşamlarının sevilen dizileri dün akşam da izleyicileriyle buluştu. ldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Kül Masalı yeni bölümleriyle yayınlandı. İşte, 25 Nisan Perşembe akşamının reyting birincisi...

        2

        25 NİSAN PERŞEMBE AB VE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        25 Nisan reyting sıralamaları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        3
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        İlknur'u sokakta bıçaklayıp öldürdü! İşte caninin gerekçesi!
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        IBAN kiralayanlara hapis uyarısı
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, Sanders'tan Netanyahu'ya sert yanıt
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Lider Galatasaray, Adana Demirspor'a konuk olacak
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Semih Yalçın: CHP ile elbette görüşülür, anayasayı karanlıkta göz kırparak mı yapacağız?
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        Reyyan Apartmanı davası | 52 kişiye mezar olmuştu: Patlıcan tarlasına bina dikmişler
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Bebeği dünyayı görmeye başladı... Anne gözlerini kapadı!
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Gazze'de ortaya çıkan toplu mezarlara ilişkin ABD'den açıklama
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Borçlanma maliyetini azaltabilirsiniz
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sadece balon balığı değil... O da büyük tehdit!
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Sağanak ve çöl tozu uyarısı
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Başbakanın açıklaması gündem olmuştu: İstifa mı siyasi taktik mi?
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        Ancelotti'den Arda Güler açıklaması
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Yolcu otobüsten düştü! O anlar kamerada!
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Reyting artışları devam edecek mi?
        Belki şehre bisiklet gelir
        Belki şehre bisiklet gelir