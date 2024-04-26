25 Nisan Perşembe dünün reyting sonuçları: AB ve total reyting sıralaması!
Televizyon ekranlarının sevilen yapımları dün akşam da reyting yarışındaydı. Aldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Kül Masalı dün akşam yeni bölümleriyle seyirci karşısına geçti. Çok izlenen bu yapımlardan hangisinin reyting birincisi olduğu ise merak konusu oldu. İşte, 25 Nisan Perşembe akşamının AB ve total reyting birincisi!
Giriş: 26.04.2024 - 09:26 Güncelleme: 26.04.2024 - 09:26
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Perşembe akşamlarının sevilen dizileri dün akşam da izleyicileriyle buluştu. ldatmak, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri, Sakla Beni, Kül Masalı yeni bölümleriyle yayınlandı. İşte, 25 Nisan Perşembe akşamının reyting birincisi...
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25 NİSAN PERŞEMBE AB VE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
25 Nisan reyting sıralamaları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
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