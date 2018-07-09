Zonguldak’ta ‘Denizde ceset var’ ihbarlarının yanı sıra yüzerken gemilerinin rotasına girdiği için polise hakkında ihbar yağan yüzücü 2.5 sene sonra denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

İHA'nın haberine göre, Zonguldak’ta 55 yaşındaki emekli Yüksel Alkız, deniz sevdası yüzünden mahkemelik oldu. 2015 yılında hakkında defalarca ‘Denizde ceset var’ ihbarı yapılan ve gemilerin rotasına girdiği gerekçesiyle kamu görevlilerini gereksiz yere meşgul etmekten ve hakkında Kabahatler Kanunu’na muhalefet olmak suçundan dava açılan Alkız’a idari para cezası yazıldı. İçişleri Bakanlığı’na bağlı ‘Açık Kapı’ bürosuna başvuran trajikomik hikayenin sahibi Alkız, aldığı özel izinle 2.5 yıl sonra denize girmenin mutluluğunu yaşadı.

HAKKINDA DEFALARCA İHBAR YAPILDI

Liman arkası mevkisinden denize giren Alkız, 4 ila 6 saat arasında can yeleğini giyerek yüzmenin tadını çıkarttı. Alkız hakkında, 2013 yılında da Sahil Güvenlik, Deniz Polisi, AFAD ve 112 ekiplerini harekete geçiren boğulma ihbarlar yapılmış, olayın asılsız olduğu ortaya çıkınca ekipler rahat bir nefes almıştı.

Gazetecilere konuşmaktan çekinen Alkız, “2015, 2016, 2017, 2018 yılında bu gün 4. gün denize giriyorum. Karşıma çıkan camgöz balıkları görüyordum. Bana bir şey yapmıyorlardı. Bilfiil 1988 yılından beri yüzüyorum” diye ifade etti. “İzni valilikten mi aldın?” sorusunu yanıtsız bırakan Alkız, 6 saat denizde yüzeceğini belirterek ayağına giydiği paletlerle denize açıldı.