Merkez Bankası'nın istikrarlı faiz politikaları sürüyor. Geçtiğimiz hafta gerçekleşen Merkez Bankası PPK toplantısının ardından Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik merak ediliyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın ilk günü dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 25 Şubat Dolar, Euro son durum ne? Dolar kaç TL? Euro kaç TL?

DOLAR NEDEN YÜKSELİYOR?

Dolar/TL geçen hafta Ağustos 2020'den beri ilk kez 6.9'a kadar geriledikten sonra ABD tahvil getirilerindeki yükselişin gelişmekte olan ülke para birimlerine etkilerine yönelik endişelerle 7.05 seviyesini aşmıştı.

Fed Başkanı Powell dünkü kritik sunumunda federal fon oranının mevcut destekleyici hedef aralığını bir süre daha sürdürmenin uygun olacağını düşündüklerini belirterek, bankanın hedefleri doğrultusunda önemli bir ilerleme kaydedilene kadar tahvil alımlarına en azından mevcut hızda devam edeceklerini bildirdi.

DOLAR KAÇ TL? GÜNCEL

EURO NE KADAR?

25 Şubat 2021 tarihi itibariyle EURO/TL en yüksek 8,8775 TL'den den, en düşük 8,7182 TL'den işlem görüyor.

Haftanın en önemli gündemi bugün AMB Başkanı Lagarde'ın ve yarın da Fed Başkanı Powell'ın konuşması olacak.

Powell'ın Ortak Ekonomik Komitesi öncesinde Vaşington'da yapacağı sunum sonrası soru cevap bölümü piyasalarda harekete neden olabilir. Powell, daha önce faizleri değiştirmeyi düşünmeyi dahi akıllarından geçirmediğini belirtmiş ve düşük gelirli işlerdeki toparlanma sürene kadar da mevcut politika setinde ilerleneceğini söylemişti ancak ABD 10 tahvil faizlerinin 1.40'ın aşması kafaları karıştırıyor.

EURO KAÇ TL? GÜNCEL