HABERTURK.COM

İngiltere'de onlarca gazete, koronavirüs salgınından toplumda dayanışmanın desteklenmesi adına aynı ön sayfayla okuyucularıyla buluştu.

Archant, Reach, JPI Media, Newsquest ve Iliffe gruplarına ait 25'i aşkın gazetenin katıldığı kampanya kapsamında gazeteler, "Sen kendi başınayken, senin için oradayız" manşetiyle çıktı.

Gazetelerde yayınlanan ortak açıklamada şartlar ne olursa olsun, halka doğru haberin ulaştırılması ve sağlıklı bilgi akışının sağlanacağı konusunda söz verildi.

Konuyla ilgili USA Today'e bir açıklama yapan Newsquest'in editöryal gelişim direktörü Toby Granville, "Bu zor günlerde, haftalarda ve hatta belki aylarda, güvenilir bilgi ve haber sağlamadaki sorumluluğumuz daha önce hiç olmadığı kadar hayati. Ve toplumumuzdaki en kırılgan olanları desteklemek için üzerimize düşeni yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.