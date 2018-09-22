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25. Uluslararası Adana Film Festivali başladı

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nin açılış töreni yapıldı

22.09.2018 - 16:48 | Güncelleme: AA

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı 25. Uluslararası Adana Film Festivali başladı.

AA'nın haberine göre Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Adana Film Festivali Direktörü İsmail Dikilitaş, yaptığı açıklamada, 22-30 Eylül tarihlerindeki festival kapsamında Adana'da 900 konuk ağırlayacaklarını söyledi.

Adanalıları güzel bir festivalin beklediğini belirten Dikilitaş, "Adana'da sinemayla dolu günler geçecek. Tam bir sinema şöleni bizi bekliyor. Adana Film Festivali'nde şimdiye kadar ödül almış en iyi filmleri toparladık. En iyi film ödülünü almış filmleri yeniden Adana seyircisiyle buluşturuyoruz. Bu filmleri kaçırmış olanlar bir başka yerde bulamayacaklardır" diye konuştu.

Sanatçı Levent Özdilek de Türkiye'de film festivallerinin farklı bakış açılarıyla yapılmaya başlandığını dile getirdi.

Adana Film Festivali'nin ulusal sinemaya değer verdiğine dikkati çeken Özdilek, "Hem ulusal hem de uluslararası bir festival. Bence festival çok güzel gidiyor ve çok güzel gelişiyor. Her zaman Adana Film Festivali'nin içindeyiz." dedi.

Daha sonra etkinlikler kapsamında, 75. Yıl Sanat Galerisi'nde "25. Yıl Festival Tarihi" sergisi açıldı.

ADANA FİLM FESTİVALİ

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 filmin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalde, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 15, Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması kategorisinde 9, Uluslararası Kısa Film Yarışması kategorisinde 45, Ulusal Öğrenci Kısa Film Yarışması kategorisinde 28 film jüri önüne çıkacak.

Adana Kısa Film Yarışması kategorisinde ise festival sırasında çekilecek filmler yarışacak.

Festivalde "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" yönetmen Şerif Gören'e, "Onur Ödülleri" ise Cüneyt Arkın, Muhterem Nur, Ahmet Mekin ve Süleyman Turan'a takdim edilecek.

 

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