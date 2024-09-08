Çorum'da TIR sürücüsü, aracında ölü bulundu
Ailesinin haber alamadığı 25 yaşındaki TIR sürücüsü, soğan taşımak için geldiği Çorum'un Alaca ilçesindeki park halindeki TIR'da ölü bulundu.
Mersin'den soğan almak için TIR ile Alaca ilçesine gelen İrfan Salkın'dan (25) haber alamayan yakınları, birlikte çalıştıkları iş arkadaşına telefonla ulaşarak, durumunu kontrol etmesini istedi.
TIR'ı Yozgat Caddesi'ndeki Toprak Mahsulleri Ofisi önünde park halinde bulan arkadaşı, aracın kapısını açamayınca 112'den yardım istedi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
TIR'ın kapısını açarak içeri giren ekipler, Salkın'ı hareketsiz yatarken buldu. Yapılan kontrolde Salkın'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Salkın'ın vücudunda kesi ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi.