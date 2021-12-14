DHA

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi'ne (JASAT) gelen ihbarı değerlendiren ekipler, harekete geçti. 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla 2015'ten bu yana, 6 suç dosyasından 25 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olan M.Ş.Ç.'nin adresini tespit etti.

Lice ilçesi kırsal Ziyaret Mahallesi'ndeki eve baskın yapan ekipler, firari M.Ş.Ç.'yi yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından M.Ş.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.